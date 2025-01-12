Украина. Премьер лига12 января 2025, 16:16 | Обновлено 12 января 2025, 16:17
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Динамо – ФКСБ [Стяуа]. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции
12 января 2025, 16:16 | Обновлено 12 января 2025, 16:17
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В воскресенье, 12 января, проходит товарищеский матч между «Динамо» и «ФКСБ» [Стяуа].
Игра проходит на спортивной арене «Глориа» в Белеке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра началась в 16:00 по киевскому времени.
Товарищеский матч. 12 января
Динамо – ФКСБ [Стяуа] – 0:0 (матч продолжается)
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