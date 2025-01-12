Динамо – ФКСБ [Стяуа]. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 12 января, проходит товарищеский матч между «Динамо» и «ФКСБ» [Стяуа].

Игра проходит на спортивной арене «Глориа» в Белеке.

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Игра началась в 16:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч. 12 января

Динамо – ФКСБ [Стяуа] – 0:0 (матч продолжается)