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  4. Динамо – ФКСБ [Стяуа]. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 16:16 | Обновлено 12 января 2025, 16:17
166
0

Динамо – ФКСБ [Стяуа]. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции

12 января 2025, 16:16 | Обновлено 12 января 2025, 16:17
166
0
Динамо – ФКСБ [Стяуа]. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 января, проходит товарищеский матч между «Динамо» и «ФКСБ» [Стяуа].

Игра проходит на спортивной арене «Глориа» в Белеке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра началась в 16:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч. 12 января

Динамо – ФКСБ [Стяуа] – 0:0 (матч продолжается)

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Динамо Киев ФКСБ (Стяуа) Бухарест товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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