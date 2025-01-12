Легионер Зори: «У нас часто нет света. Это непросто для европейцев»

Австрийский защитник луганской «Зари» Габриэл Эскинья поделился впечатлениями от первой половины сезона в Украине.

– В целом, адаптация прошла прекрасно. Команда хорошо меня восприняла, уважала меня, поэтому было легко и приятно присоединиться к «Заре». Буквально все помогали мне во всем. Безусловно, в первую очередь, общаюсь больше с тренером Младеном Бартуловичем, с Башичем, Мичиным, Тронтелом. Но и другие ребята всегда рады помочь. Каждый день мы с некоторыми игроками ходим пить кофе в кофейню рядом с базой и общаемся. По моему мнению, это делает нас более мощными, близкими друг к другу. К тому же, пить кофе в кафе – это свой вайб.

– Сначала ты не играл, но чуть позже, удалось получить место в стартовом составе.

– Некоторое время было сложно. Понимал, что пришел в большой клуб, который всегда занимает высокие места и ставит перед собой высокие цели. Также понимал, что будет конкуренция. Поэтому был готов тогда и готов сейчас к работе. Тренерский штаб поверил в меня и я буду делать все от себя зависящее, чтобы оправдать их ожидания.

– Расскажи о периоде своей жизни в Украине.

– Сейчас сложная ситуация в Украине. Идет война. Сначала было сложно – часто нет света, мы не можем выходить на улицу после 23:00. Это непросто для европейцев, которые привыкли жить по-другому. Но в то же время это дает возможность больше общаться друг с другом, больше прогрессировать.

– Что скажешь по поводу закончившейся части сезона.

– Если бы где-то у нас было больше фарта, возможно, мы могли бы уже быть в первой пятерке. Но это футбол. Если мы будем работать так дальше, то обязательно сможем быть выше в турнирной таблице.

– Как проходит отпуск?

– Отдыхать всегда хорошо. Но я и стараюсь также поддерживать форму. Уже скоро снова к работе, поэтому жду серьезной работы в Турции.