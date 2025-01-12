Результативный вингер. Клуб УПЛ ведет переговоры по игроку из Европы

«Колос» из Ковалевки интересуется вингером албанской «Влазнии» Кевином Додаей, сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, украинский клуб уже ведет переговоры по 19-летнему футболисту.

В текущем сезоне Кевин Додая провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Выступал за сборные Албании U-19 и U-21. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 350 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Колос» приближается к трансферу опорника из Косово.