Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Результативный вингер. Клуб УПЛ ведет переговоры по игроку из Европы
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 12:07 | Обновлено 12 января 2025, 12:22
622
0

Результативный вингер. Клуб УПЛ ведет переговоры по игроку из Европы

Кевин Додая привлекает внимание «Колоса»

12 января 2025, 12:07 | Обновлено 12 января 2025, 12:22
622
0
Результативный вингер. Клуб УПЛ ведет переговоры по игроку из Европы
Shkodra sport event. Кевин Додая

«Колос» из Ковалевки интересуется вингером албанской «Влазнии» Кевином Додаей, сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, украинский клуб уже ведет переговоры по 19-летнему футболисту.

В текущем сезоне Кевин Додая провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Выступал за сборные Албании U-19 и U-21. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 350 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Колос» приближается к трансферу опорника из Косово.

По теме:
В Минае сохраняется задолженность по зарплате
Один из лучших легионеров УПЛ может сменить клуб в Украине
«Жаль». Маркевич отреагировал на сорванный трансфер Милевского в Серию А
Влазния Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ чемпионат Албании по футболу Игорь Бурбас
Данііл Киріяка Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
Футбол | 11 января 2025, 13:32 1
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале

Дмитрий Безотосный считает, что «сливочные» не зря продлили соглашение с Андреем Луниным

Арсенал – Ман Юнайтед. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Футбол | 12 января 2025, 11:26 1
Арсенал – Ман Юнайтед. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Арсенал – Ман Юнайтед. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии

Поединок состоится 12 января в 17:00 по Киеву

«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
Бокс | 12.01.2025, 04:05
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ
Футбол | 12.01.2025, 11:26
В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ
В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Футбол | 11.01.2025, 13:34
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
10.01.2025, 08:35
Бокс
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
11.01.2025, 14:10 86
Футбол
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
11.01.2025, 20:21 1
Футбол
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
11.01.2025, 09:24 1
Бокс
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
11.01.2025, 18:45
Бокс
Не только Забарный. ПСЖ рискует потерять суперзвезду из-за вратаря из рф
Не только Забарный. ПСЖ рискует потерять суперзвезду из-за вратаря из рф
11.01.2025, 12:39 10
Футбол
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
11.01.2025, 09:36
Футбол
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
11.01.2025, 20:03
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем