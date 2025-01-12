Англия12 января 2025, 04:52 |
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Лестер – КПР – 6:2. Геймс, сет, матч. Видео голов и обзор матча
Лисы разгромили соперника
12 января 2025, 04:52 |
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«Лестер» и «КПР» еще в первом тайме устроили настоящее шоу для болельщиков.
Кажется, гости имели силы, чтобы навязывать борьбу «Лестеру». Первая половина завершилась со счетом 2:2.
Во втором тайме футболисты «Лестера» забили четыре безответных гола в ворота «КПР».
Кубок Англии. 3-й раунд
Лестер – КПР 6:2
Голы: Джастин, 8, 63, Мавидиди, 35, Варди, 51, Фас, 90+3 - Варан, 18, Колли, 45
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Ваут Фас (Лестер).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Джастин (Лестер).
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Джейми Варди (Лестер).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Колли (КПР).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Буонанотте (Лестер).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Стефи Мавидиди (Лестер).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Варан (КПР).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Джастин (Лестер).
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