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Кубок Англии
Лестер
11.01.2025 16:00 – FT 6 : 2
КПР
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Англия
12 января 2025, 04:52 |
32
0

Лестер – КПР – 6:2. Геймс, сет, матч. Видео голов и обзор матча

Лисы разгромили соперника

12 января 2025, 04:52 |
32
0
Лестер – КПР – 6:2. Геймс, сет, матч. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Лестер» и «КПР» еще в первом тайме устроили настоящее шоу для болельщиков.

Кажется, гости имели силы, чтобы навязывать борьбу «Лестеру». Первая половина завершилась со счетом 2:2.

Во втором тайме футболисты «Лестера» забили четыре безответных гола в ворота «КПР».

Кубок Англии. 3-й раунд

Лестер – КПР 6:2

Голы: Джастин, 8, 63, Мавидиди, 35, Варди, 51, Фас, 90+3 - Варан, 18, Колли, 45

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Ваут Фас (Лестер).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Джастин (Лестер).
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Джейми Варди (Лестер).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Колли (КПР).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Буонанотте (Лестер).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Стефи Мавидиди (Лестер).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Варан (КПР).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Джастин (Лестер).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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