«Лестер» и «КПР» еще в первом тайме устроили настоящее шоу для болельщиков.

Кажется, гости имели силы, чтобы навязывать борьбу «Лестеру». Первая половина завершилась со счетом 2:2.

Во втором тайме футболисты «Лестера» забили четыре безответных гола в ворота «КПР».

Кубок Англии. 3-й раунд

Лестер – КПР 6:2

Голы: Джастин, 8, 63, Мавидиди, 35, Варди, 51, Фас, 90+3 - Варан, 18, Колли, 45