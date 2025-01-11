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Украина. Премьер лига
11 января 2025, 16:44 | Обновлено 11 января 2025, 17:05
420
0

Динамо Киев – ФКСБ [Стяуа]. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

11 января 2025, 16:44 | Обновлено 11 января 2025, 17:05
420
0
Динамо Киев – ФКСБ [Стяуа]. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 12 января, в Турции состоится контрольный матч зимнего перерыва в сезоне 2024/2025, в котором встретятся «Динамо» Киев и клуб ФКСБ [«Стяуа»] из Румынии

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Как известно, «Динамо» в первом контрольном поединке турецкого сбора 10 января уступила немецкому клубу «Магдебург» со счетом 1:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – ФКСБ [«Стяуа»], за которой можно следить в украинской версии сайта.

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товарищеские матчи Динамо Киев учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ФКСБ (Стяуа) Бухарест текстовая трансляция
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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