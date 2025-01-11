Динамо Киев – ФКСБ [Стяуа]. Текстовая трансляция матча
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В воскресенье, 12 января, в Турции состоится контрольный матч зимнего перерыва в сезоне 2024/2025, в котором встретятся «Динамо» Киев и клуб ФКСБ [«Стяуа»] из Румынии
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
Как известно, «Динамо» в первом контрольном поединке турецкого сбора 10 января уступила немецкому клубу «Магдебург» со счетом 1:3.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – ФКСБ [«Стяуа»], за которой можно следить в украинской версии сайта.
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