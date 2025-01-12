12.01.2025 16:00 – 24’ 1 : 0
Украина. Премьер лига12 января 2025, 15:55 | Обновлено 12 января 2025, 16:31
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Динамо Киев – ФКСБ [Стяуа] – 1:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча
12 января 2025, 15:55 | Обновлено 12 января 2025, 16:31
3026
4
В воскресенье, 12 января, в Турции состоится контрольный матч зимнего перерыва в сезоне 2024/2025, в котором встретятся «Динамо» Киев и клуб ФКСБ [«Стяуа»] из Румынии
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
Как известно, «Динамо» в первом контрольном поединке турецкого сбора 10 января уступило немецкому клубу «Магдебург» со счетом 1:3.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – ФКСБ [«Стяуа»], за которой можно следить в украинской версии сайта.
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Комментарии 4
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Два нуль. Якось так..
У недобитків даунецьких сьогодні свято, Динамо грає, хоч є на що подивитись, бо їх обіссяний шлюхтар абсолютно нікому не цікавий ))
Тепер чотири від ФКСБ, щоб було потім що згадувати...
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