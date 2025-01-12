Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо Киев – ФКСБ [Стяуа] – 1:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
Товарищеские матчи
Динамо Киев
12.01.2025 16:00 – 24 1 : 0
ФКСБ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 15:55 | Обновлено 12 января 2025, 16:31
3026
4

Динамо Киев – ФКСБ [Стяуа] – 1:0. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

12 января 2025, 15:55 | Обновлено 12 января 2025, 16:31
3026
4
Динамо Киев – ФКСБ [Стяуа] – 1:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 12 января, в Турции состоится контрольный матч зимнего перерыва в сезоне 2024/2025, в котором встретятся «Динамо» Киев и клуб ФКСБ [«Стяуа»] из Румынии

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Как известно, «Динамо» в первом контрольном поединке турецкого сбора 10 января уступило немецкому клубу «Магдебург» со счетом 1:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – ФКСБ [«Стяуа»], за которой можно следить в украинской версии сайта.

По теме:
Динамо – ФКСБ [Стяуа]. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Денис ПИДГУРСКИЙ: «У нас было общение с руководством клуба»
Роман ДИДЫК: «У нас ничего не изменилось»
товарищеские матчи Динамо Киев учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ФКСБ (Стяуа) Бухарест текстовая трансляция
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал – Ман Юнайтед. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Футбол | 12 января 2025, 16:01 1
Арсенал – Ман Юнайтед. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Арсенал – Ман Юнайтед. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии

Поединок состоится 12 января в 17:00 по Киеву

Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Бокс | 11 января 2025, 20:03 0
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?

Турки продолжит делать большие боксерские поединки в этом году

В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ
Футбол | 12.01.2025, 11:26
В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ
В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ
Тренер сборной Украины U-20: «Так играть нельзя, это ужасно и недопустимо»
Хоккей | 11.01.2025, 22:44
Тренер сборной Украины U-20: «Так играть нельзя, это ужасно и недопустимо»
Тренер сборной Украины U-20: «Так играть нельзя, это ужасно и недопустимо»
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
Бокс | 12.01.2025, 04:05
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
007_Quantum19_007




Ответить
0
sania
Два нуль. Якось так..
Ответить
0
Андрій Шевченко
У недобитків даунецьких сьогодні свято, Динамо грає, хоч є на що подивитись, бо їх обіссяний шлюхтар абсолютно нікому не цікавий ))
Ответить
0
007_Quantum19_007
Тепер чотири від ФКСБ, щоб було потім що згадувати...
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
12.01.2025, 00:53 17
Футбол
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
11.01.2025, 20:21 1
Футбол
Трубин принес трофей. Бенфика победила Спортинг в Кубке лиги Португалии
Трубин принес трофей. Бенфика победила Спортинг в Кубке лиги Португалии
12.01.2025, 00:08 9
Футбол
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 28
Футбол
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
11.01.2025, 18:17 23
Хоккей
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
11.01.2025, 14:10 86
Футбол
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
10.01.2025, 16:52 455
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем