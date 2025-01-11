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Англия
11 января 2025, 00:26 | Обновлено 11 января 2025, 00:40
349
0

Скандал. Игрока топового клуба АПЛ задержала полиция прямо на поле

Футболиста обвиняли в записи интимного видео без согласия попавшей в видео девушки

11 января 2025, 00:26 | Обновлено 11 января 2025, 00:40
349
0
Скандал. Игрока топового клуба АПЛ задержала полиция прямо на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Полиция

Игрока неназванного топового клуба Английской Премьер-лиги задержали прям на тренировочном поле, сообщает The Sun.

По информации источника, игрока, обвиняемого в записи интимного видео с девушкой, не дававшей на это согласия, задержали прямо на поле во время тренировки и изъяли телефоны. Просмотрев устройства, игрока отпустили без последствий.

Звездные партнеры задержанного по команде сначала подумали, что это розыгрыш.

Ранее сообщалось о том, что «Астон Вилла» одолела «Вест Хэм».

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Данііл Киріяка Источник: The Sun
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