Скандал. Игрока топового клуба АПЛ задержала полиция прямо на поле
Футболиста обвиняли в записи интимного видео без согласия попавшей в видео девушки
Игрока неназванного топового клуба Английской Премьер-лиги задержали прям на тренировочном поле, сообщает The Sun.
По информации источника, игрока, обвиняемого в записи интимного видео с девушкой, не дававшей на это согласия, задержали прямо на поле во время тренировки и изъяли телефоны. Просмотрев устройства, игрока отпустили без последствий.
Звездные партнеры задержанного по команде сначала подумали, что это розыгрыш.
Ранее сообщалось о том, что «Астон Вилла» одолела «Вест Хэм».
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