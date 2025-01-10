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Польша
10 января 2025, 21:19 | Обновлено 10 января 2025, 21:23
299
0

Украинский защитник, игравший в Испании, не станет игроком Стали

Богдан Милованов не присоединится к польскому клубу

10 января 2025, 21:19 | Обновлено 10 января 2025, 21:23
299
0
Украинский защитник, игравший в Испании, не станет игроком Стали
ФК Спортинг Хихон. Богдан Милованов

Украинский защитник Богдан Милованов не присоединится к польской «Стали», сообщает Weszlo.

По информации источника, 26-летний футболист, прошедший футбольные школы нескольких испанских клубов, таких как «Атлетико», «Алькобренас» и «Хетафе», не станет игроком польского клуба из-за того, что завысил свои финансовые запросы, хотя соглашение между игроком и клубом было почти достигнуто.

Милованов никогда не выступал в украинских клубах, больше всего запомнился игрой за хихонский «Спортинг».

На данный момент Богдан является свободным агентом.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» завершает подписание Ильи Крупского.

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Данііл Киріяка Источник
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