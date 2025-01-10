Украинский защитник, игравший в Испании, не станет игроком Стали
Богдан Милованов не присоединится к польскому клубу
Украинский защитник Богдан Милованов не присоединится к польской «Стали», сообщает Weszlo.
По информации источника, 26-летний футболист, прошедший футбольные школы нескольких испанских клубов, таких как «Атлетико», «Алькобренас» и «Хетафе», не станет игроком польского клуба из-за того, что завысил свои финансовые запросы, хотя соглашение между игроком и клубом было почти достигнуто.
Милованов никогда не выступал в украинских клубах, больше всего запомнился игрой за хихонский «Спортинг».
На данный момент Богдан является свободным агентом.
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