Украинский защитник, игравший в Испании, не станет игроком Стали

Украинский защитник Богдан Милованов не присоединится к польской «Стали», сообщает Weszlo.

По информации источника, 26-летний футболист, прошедший футбольные школы нескольких испанских клубов, таких как «Атлетико», «Алькобренас» и «Хетафе», не станет игроком польского клуба из-за того, что завысил свои финансовые запросы, хотя соглашение между игроком и клубом было почти достигнуто.

Милованов никогда не выступал в украинских клубах, больше всего запомнился игрой за хихонский «Спортинг».

На данный момент Богдан является свободным агентом.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» завершает подписание Ильи Крупского.