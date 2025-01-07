ОФИЦИАЛЬНО. В помощь Забарному Бормут подписал молодого аргентинца
Левый защитник Хулио Солер подписал четырехлетнее соглашение с английским клубом
19-летний аргентинский фланговый защитник Хулио Солер подписал контракт с «Борнмутом». Английский клуб выкупил игрока из аргентинского «Лануса» за 14 миллионов евро.
Солер – воспитанник «Лануса». Дебютировал за основную команду в 2022 году.
В этом сезоне Хулио сыграл 24 матча в чемпионате Аргентины и 11 матчей в Кубке Судамерикани.
Также игрок является членом молодежной сборной Аргентины, за которую провел уже 4 матча.
Летом 2024 года Хулио Солер выступал на Олимпиаде, где сыграл 4 матча.
Хулио Солер стал одноклубником украинца Ильи Забарного, который играет на позиции центрального защитника.
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