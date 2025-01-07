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Англия
07 января 2025, 15:35 | Обновлено 07 января 2025, 15:48
473
0

ОФИЦИАЛЬНО. В помощь Забарному Бормут подписал молодого аргентинца

Левый защитник Хулио Солер подписал четырехлетнее соглашение с английским клубом

07 января 2025, 15:35 | Обновлено 07 января 2025, 15:48
473
0
ОФИЦИАЛЬНО. В помощь Забарному Бормут подписал молодого аргентинца
instagram.com/afcb

19-летний аргентинский фланговый защитник Хулио Солер подписал контракт с «Борнмутом». Английский клуб выкупил игрока из аргентинского «Лануса» за 14 миллионов евро.

Солер – воспитанник «Лануса». Дебютировал за основную команду в 2022 году.

В этом сезоне Хулио сыграл 24 матча в чемпионате Аргентины и 11 матчей в Кубке Судамерикани.

Также игрок является членом молодежной сборной Аргентины, за которую провел уже 4 матча.

Летом 2024 года Хулио Солер выступал на Олимпиаде, где сыграл 4 матча.

Хулио Солер стал одноклубником украинца Ильи Забарного, который играет на позиции центрального защитника.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ланус Борнмут трансферы АПЛ трансферы Илья Забарный
Олександр Сільченко Источник: Instagram
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