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Украина. Премьер лига
02 января 2025, 11:55 | Обновлено 02 января 2025, 13:04
3050
1

Тренер Руха прокомментировал свое будущее после слияния с Карпатами

Виталий Пономарев сосредоточен на окончании сезона

02 января 2025, 11:55 | Обновлено 02 января 2025, 13:04
3050
1
Тренер Руха прокомментировал свое будущее после слияния с Карпатами
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев в разговоре с корреспондентом Sport.ua прокомментировал свое будущее, после того как два львовских клуба объединятся после завершения этого сезона:

«Трудно сказать о будущем. Здесь не знаешь, как будут разворачиваться события после старта второй части чемпионата УПЛ, поэтому не знаю, что будет со мной через полгода.

Знаю точно, что «Рух» доиграет до конца сезона, что надо уже в январе позаботиться о замене тем моим подопечным, которые продолжат карьеру в других командах, в частности, в «Карпатах». Здесь я рассчитываю на нескольких лидеров второлигового «Руха-2» и молодежного состава (U-19)».

Сейчас «Рух» набрал 23 очка и занимает седьмое место в чемпионате УПЛ.

Ранее сообщалось о том, что Олег Федорчук назвал причины объединения «Руха» и «Карпат».

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Виталий Пономарев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов Карпаты Львов Рух Львов U-19 инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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maxno
Трансферное окно и сразу выбросы пошли . Только вопрос что 80 процентов это вброс .
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