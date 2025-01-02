Тренер Руха прокомментировал свое будущее после слияния с Карпатами
Виталий Пономарев сосредоточен на окончании сезона
Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев в разговоре с корреспондентом Sport.ua прокомментировал свое будущее, после того как два львовских клуба объединятся после завершения этого сезона:
«Трудно сказать о будущем. Здесь не знаешь, как будут разворачиваться события после старта второй части чемпионата УПЛ, поэтому не знаю, что будет со мной через полгода.
Знаю точно, что «Рух» доиграет до конца сезона, что надо уже в январе позаботиться о замене тем моим подопечным, которые продолжат карьеру в других командах, в частности, в «Карпатах». Здесь я рассчитываю на нескольких лидеров второлигового «Руха-2» и молодежного состава (U-19)».
Сейчас «Рух» набрал 23 очка и занимает седьмое место в чемпионате УПЛ.
Ранее сообщалось о том, что Олег Федорчук назвал причины объединения «Руха» и «Карпат».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный футболист составил символическую сборную из лучших игроков в истории
Легендарный вратарь возглавляет киевский клуб с 2023 года