Китай – Германия. Матч Зверева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 30 декабря в 11:00
30 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.
В поединке группы Е Китай встретится с Германией. Ориентировочное время начала первой игры – 11:00 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
United Cup 2025. Группа Е, Перт. 30 декабря
11:00. Китай – Германия
- Чжан Чжичжэнь – Александр Зверев
- Гао Синьюй – Лаура Зигемунд
- Гао Синьюй / Бай Янь – Лаура Зигемунд / Александр Зверев
В одной группе Китай и Германия выступают вместе с Бразилией.
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