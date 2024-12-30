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WTA
30 декабря 2024, 09:20 |
175
0

Польша – Норвегия. Матч Иги Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 2025 30 декабря в 09:20

30 декабря 2024, 09:20 |
175
0
Польша – Норвегия. Матч Иги Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

30 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В поединке группы В Польша встретится с Норвегией. Ориентировочное время начала первой игры – 09:20 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа В, Сидней. 30 декабря

09:20. Польша – Норвегия

  • Ига Свентек – Малене Хельго
  • Хуберт Хуркач – Каспер Рууд
  • Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд

В одной группе Польша и Норвегия играют вместе с Чехией.

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United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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