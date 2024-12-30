Польша – Норвегия. Матч Иги Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 2025 30 декабря в 09:20
30 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.
В поединке группы В Польша встретится с Норвегией. Ориентировочное время начала первой игры – 09:20 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
United Cup 2025. Группа В, Сидней. 30 декабря
09:20. Польша – Норвегия
- Ига Свентек – Малене Хельго
- Хуберт Хуркач – Каспер Рууд
- Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд
В одной группе Польша и Норвегия играют вместе с Чехией.
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