Польша – Норвегия. Хуркач – Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В поединке группы В Польша встретится с Норвегией. Ориентировочное время начала первой игры – 09:20 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа В, Сидней. 30 декабря

09:20. Польша – Норвегия

Ига Свентек – Малене Хельго – 6:1, 6:0

Малене Хельго – 6:1, 6:0 Хуберт Хуркач – Каспер Рууд

Хуберт Хуркач – Каспер Рууд Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд

В одной группе Польша и Норвегия играют вместе с Чехией.

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United Cup 2025. Расписание и результаты матчей