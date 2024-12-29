Италия – Швейцария. Паолини – Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 29 декабря в 08:40 по Киеву
29 декабря продолжаются матчи группового этапа United Cup 2025.
В 08:30 по Киеву началось матчевое противостояние группы D между сборными Италии и Швейцарии.
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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
United Cup 2025. Группа D, Сидней. 29 декабря
08:30. Италия – Швейцария
- Флавио Коболли – Доминик Штрикер – 6:3, 7:6 (7:2)
- Жасмин Паолини – Белинда Бенчич
- Сара Эррани / Андреа Вавассори – Белинда Бенчич / Доминик Штрикер
В одной группе Италия и Швейцария играют вместе с Францией. 28 декабря швейцарцы одолели французов 2:1.
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