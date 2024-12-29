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29 декабря 2024, 10:20 | Обновлено 29 декабря 2024, 10:22
106
1

Италия – Швейцария. Паолини – Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 29 декабря в 08:40 по Киеву

29 декабря 2024, 10:20 | Обновлено 29 декабря 2024, 10:22
106
1
Италия – Швейцария. Паолини – Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

29 декабря продолжаются матчи группового этапа United Cup 2025.

В 08:30 по Киеву началось матчевое противостояние группы D между сборными Италии и Швейцарии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа D, Сидней. 29 декабря

08:30. Италия – Швейцария

  • Флавио Коболли Доминик Штрикер – 6:3, 7:6 (7:2)
  • Жасмин Паолини – Белинда Бенчич
  • Сара Эррани / Андреа Вавассори – Белинда Бенчич / Доминик Штрикер

В одной группе Италия и Швейцария играют вместе с Францией. 28 декабря швейцарцы одолели французов 2:1.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
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United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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igor semenyk
Де той плеєр,щоб подивитись об*явлений матч онлайн.Все є і об*ява,і попередження про загрозу за яку ви не відповідаєте,а самого плеєра нема.
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