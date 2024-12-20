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Англия
20 декабря 2024, 23:10 | Обновлено 20 декабря 2024, 23:11
555
5

Спортивный юрист: УАФ может запретить Мудрику играть за сборную Украины

Ситуация для Михаила может стать очень неприятной

20 декабря 2024, 23:10 | Обновлено 20 декабря 2024, 23:11
555
5
Спортивный юрист: УАФ может запретить Мудрику играть за сборную Украины

Спортивный юрист Кэтрин Форшоу заявила, что санкции против вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика из-за допингового скандала может применить не только клуб, но и Украинская ассоциация футбола:

«То, что Мудрик был в составе сборной, когда сдал положительный тест на допинг, означает, что Украинская футбольная ассоциация может также попытаться принять меры. Этот вопрос также подпадает под юрисдикцию УЕФА и ФИФА.

Футбольная ассоциация Англии поделится своими выводами, поэтому могут быть более широкие последствия. Украинская футбольная ассоциация может сказать Мудрику: «Тебе запрещено когда-либо представлять свою страну». Это не просто вопрос того, какие последствия будут для «Челси», – цитирует Форшоу GiveMeSport.

Также Кэтрин заявила, что «Челси» может подать иск против УАФ по Мудрику.

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допинг дисквалификация сборная Украины по футболу чемпионат Англии по футболу судебный иск Английская Премьер-лига Лига наций Михаил Мудрик Челси Украинская ассоциация футбола
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 6
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Запретить вряд ли, а вот не вызывать попасть в немилость легко. Я это уже писал
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+1
⚒️🟠⚫Шахтёр Народная команда🇺🇦
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0
⚒️🟠⚫Шахтёр Народная команда🇺🇦
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0
⚒️🟠⚫Шахтёр Народная команда🇺🇦
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0
Bohdan Holikov
"Кто же его посадит, он же памятник"))) 
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-1
Дані Рохас
а чиста ли сама УАФ? Где-то ж он это принял, или в Лондоне или у нас
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-1
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