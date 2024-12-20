Спортивный юрист: УАФ может запретить Мудрику играть за сборную Украины

Спортивный юрист Кэтрин Форшоу заявила, что санкции против вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика из-за допингового скандала может применить не только клуб, но и Украинская ассоциация футбола:

«То, что Мудрик был в составе сборной, когда сдал положительный тест на допинг, означает, что Украинская футбольная ассоциация может также попытаться принять меры. Этот вопрос также подпадает под юрисдикцию УЕФА и ФИФА.

Футбольная ассоциация Англии поделится своими выводами, поэтому могут быть более широкие последствия. Украинская футбольная ассоциация может сказать Мудрику: «Тебе запрещено когда-либо представлять свою страну». Это не просто вопрос того, какие последствия будут для «Челси», – цитирует Форшоу GiveMeSport.

Также Кэтрин заявила, что «Челси» может подать иск против УАФ по Мудрику.