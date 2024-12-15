Бартулович выгонит из Зари двух легионеров. Один из них феерил в Динамо
Ндур и Бенито покинут расположение луганськой «Зари»
Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович признался, кто из футболистов точно покинет расположение луганского клуба. Специалист заявил, что не рассчитывает на двух легионеров.
– Кто из игроков покинет «Зарю» зимой?
– Точно у нас не будет Бенито и Ндура. А дальше – будем разговаривать, общаться.
– Арендованные у «Динамо» игроки могут вернуться зимой в состав киевлян?
– Все может быть. Но надеемся, что все они останутся у нас.
– На какую позицию нужно усиление вашей команде в первую очередь?
– Надо усиливать каждое звено. Нужна конкуренция. Когда она есть – есть прогресс. Особенно, когда в команде так много молодых футболистов, – сказал Бартулович.
В нынешнем сезоне «Заря» занимает восьмое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 22 турнирных пункта после 16 сыгранных матчей.
Ранее Младен Бартулович оценил первую часть сезона в исполнении своей команды.
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