Райо Вальекано – Реал. Видео голов и обзор (обновляется)
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14-го декабря проходит матч 17-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Реалом».
Игра проходит на «Эстадио де Вальескас» в Мадриде.
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Время начала матча – 22:00 по киевскому времени.
Полузащитник хозяев Унай Лопес открыл счет в матче на 4-й минуте. На 36-й минуте Абдул Мумин удвоил преимущество. Федерико Вальверде спустя три минуты сократил отставание. Под конец первого тайма Джуд Беллингем сравнял счет.
Ла Лига. 17-й тур. 14 декабря
Райо Вальекано – Реал – 2:2 (матч продолжается)
Гол: Лопес, 4, Мумин, 36 – Вальверде, 39, Беллингем, 45
ГОЛ! 1:0 Лопес, 4
ГОЛ! 2:0 Мумин, 36
ГОЛ! 2:1 Вальверде, 36
ГОЛ! 2:2 Беллингем, 45
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