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Испания
14 декабря 2024, 22:51 |
502
0

Райо Вальекано – Реал. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видео голов 17-го тура Ла Лиги

14 декабря 2024, 22:51 |
502
0
Райо Вальекано – Реал. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

14-го декабря проходит матч 17-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Реалом».

Игра проходит на «Эстадио де Вальескас» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Время начала матча – 22:00 по киевскому времени.

Полузащитник хозяев Унай Лопес открыл счет в матче на 4-й минуте. На 36-й минуте Абдул Мумин удвоил преимущество. Федерико Вальверде спустя три минуты сократил отставание. Под конец первого тайма Джуд Беллингем сравнял счет.

Ла Лига. 17-й тур. 14 декабря

Райо Вальекано – Реал – 2:2 (матч продолжается)

Гол: Лопес, 4, Мумин, 36 – Вальверде, 39, Беллингем, 45

ГОЛ! 1:0 Лопес, 4

ГОЛ! 2:0 Мумин, 36

ГОЛ! 2:1 Вальверде, 36

ГОЛ! 2:2 Беллингем, 45

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Реал Мадрид Райо Вальекано Райо Вальекано - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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