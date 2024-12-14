Украина. Премьер лига14 декабря 2024, 16:41 | Обновлено 14 декабря 2024, 16:46
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Кривбасс – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги играют 14 декабря
14 декабря 2024, 16:41 | Обновлено 14 декабря 2024, 16:46
344
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14 декабря проходит матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Кривбасс» (Кривой Рог) и «Карпаты» (Львов).
Команды играют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.
Украинская Премьер-лига, 17-й тур. 14 декабря
Кривбасс – Карпаты – 1:0 (обновляется)
ГОЛ! 1:0, Илич, 27 мин (пен).
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