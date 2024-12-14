Кривбасс – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)

14 декабря проходит матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Кривбасс» (Кривой Рог) и «Карпаты» (Львов).

Команды играют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Украинская Премьер-лига, 17-й тур. 14 декабря

Кривбасс – Карпаты – 1:0 (обновляется)

ГОЛ! 1:0, Илич, 27 мин (пен).