Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 16:41 | Обновлено 14 декабря 2024, 16:46
344
0

Кривбасс – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги играют 14 декабря

14 декабря 2024, 16:41 | Обновлено 14 декабря 2024, 16:46
344
0
Кривбасс – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine.

14 декабря проходит матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Кривбасс» (Кривой Рог) и «Карпаты» (Львов).

Команды играют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Украинская Премьер-лига, 17-й тур. 14 декабря

Кривбасс – Карпаты – 1:0 (обновляется)

ГОЛ! 1:0, Илич, 27 мин (пен).

По теме:
Конфликт завершен. Кривбасс продает ведущего защитника в Карпаты
ВИДЕО. Илич реализовал пенальти. Кривбасс открыл счет в матче с Карпатами
На матч с Зарей Черноморец прибыл не в оптимальном составе
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов Кривбасс - Карпаты видео голов и обзор
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Имеем то, что имеем». Ребров оценил жеребьевку отбора в ЧМ-2026
Футбол | 13 декабря 2024, 15:25 5
«Имеем то, что имеем». Ребров оценил жеребьевку отбора в ЧМ-2026
«Имеем то, что имеем». Ребров оценил жеребьевку отбора в ЧМ-2026

Главный тренер сине-желтых считает Францию ​​фаворитами группы

Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
Бокс | 14 декабря 2024, 00:16 0
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика

Дерек считает, что смог бы взять реванш у Александра

Победа на чужом льду. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
Хоккей | 13.12.2024, 21:21
Победа на чужом льду. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
Победа на чужом льду. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ назвали лучшего игрока сборной Украины за 2024 год
Футбол | 14.12.2024, 11:17
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ назвали лучшего игрока сборной Украины за 2024 год
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ назвали лучшего игрока сборной Украины за 2024 год
«Это большая ошибка». Буткевич назвал главную проблему Полесья
Футбол | 14.12.2024, 14:38
«Это большая ошибка». Буткевич назвал главную проблему Полесья
«Это большая ошибка». Буткевич назвал главную проблему Полесья
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Проиграл специально». Россияне негодуют из-за матча за шахматную корону
«Проиграл специально». Россияне негодуют из-за матча за шахматную корону
12.12.2024, 18:25 6
Другие виды
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
12.12.2024, 19:29 4
Бокс
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
12.12.2024, 23:54 366
Футбол
ФОТО. Он зарабатывал больше Неймара, а сейчас на его счету 724 евро
ФОТО. Он зарабатывал больше Неймара, а сейчас на его счету 724 евро
13.12.2024, 03:51 3
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я просто устал. Это была ошибка»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я просто устал. Это была ошибка»
12.12.2024, 20:04
Бокс
«Нелепость». Экс-арбитр ФИФА – о пенальти в ворота Динамо в Лиге Европы
«Нелепость». Экс-арбитр ФИФА – о пенальти в ворота Динамо в Лиге Европы
13.12.2024, 13:55 10
Футбол
Названы 10 лучших вундеркиндов в истории. Марадона – 5-й, что у Месси?
Названы 10 лучших вундеркиндов в истории. Марадона – 5-й, что у Месси?
13.12.2024, 20:31 6
Футбол
Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»
Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»
14.12.2024, 07:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем