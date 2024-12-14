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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 17:41 | Обновлено 14 декабря 2024, 18:16
1109
0

Кривбасс – Карпаты – 2:0. Видео голов и обзор матча

Поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги состоялся 14 декабря

14 декабря 2024, 17:41 | Обновлено 14 декабря 2024, 18:16
1109
0
Кривбасс – Карпаты – 2:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine.

14 декабря состоялся матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кривбасс» (Кривой Рог) и «Карпаты» (Львов).

Команды сыграли на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Встреча началась в 16:00 по киевскому времени.

На 27-й минуте Хрвое Илич реализовал пенальти и вывел «Кривбасс» вперед – 1:0.

На 69-й минуте Егор Твердохлеб удвоил преимущество «Кривбасса» – 2:0. Этот гол стал седьмым для игрока в последних пяти матчах.

Украинская Премьер-лига, 17-й тур. 14 декабря

Кривбасс – Карпаты – 2:0

Голы: Илич, 27 (пен), Твердохлеб, 69

Видеообзор матча: (будет добавлен позже)

ГОЛ! 1:0, Илич, 27 мин (пен).

ГОЛ! 2:0, Твердохлеб, 69 мин.

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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