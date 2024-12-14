Александрия – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Матч 17-го тура УПЛ
В субботу, 14 декабря, состоится матч 17-го тура УПЛ между «Александрией» и ЛНЗ
Матч пройдет на стадионе Ника в Александрии. Начало встречи запланировано на 13:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Хозяева занимают второе место чемпионата перед началом матча, а гости идут на десятой строчке.
Украинская Премьер-Лига. 17-й тур. 14 декабря.
Александрия – ЛНЗ – 0:0 (обновляется)
Матч приостановлен на 31-й минуте встречи из-за воздушной тревоги.
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