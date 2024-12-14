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  4. Александрия – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 12:06 | Обновлено 14 декабря 2024, 13:44
279
0

Александрия – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Матч 17-го тура УПЛ

14 декабря 2024, 12:06 | Обновлено 14 декабря 2024, 13:44
279
0
Александрия – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

В субботу, 14 декабря, состоится матч 17-го тура УПЛ между «Александрией» и ЛНЗ

Матч пройдет на стадионе Ника в Александрии. Начало встречи запланировано на 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Хозяева занимают второе место чемпионата перед началом матча, а гости идут на десятой строчке.

Украинская Премьер-Лига. 17-й тур. 14 декабря.

Александрия ЛНЗ 0:0 (обновляется)

Матч приостановлен на 31-й минуте встречи из-за воздушной тревоги.

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Александрия ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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