Александрия – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 14 декабря, состоится матч 17-го тура УПЛ между «Александрией» и ЛНЗ

Матч пройдет на стадионе Ника в Александрии. Начало встречи запланировано на 13:00.

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Хозяева занимают второе место чемпионата перед началом матча, а гости идут на десятой строчке.

Украинская Премьер-Лига. 17-й тур. 14 декабря.

Александрия – ЛНЗ – 0:0 (обновляется)

Матч приостановлен на 31-й минуте встречи из-за воздушной тревоги.