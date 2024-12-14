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14 декабря 2024, 11:59 | Обновлено 14 декабря 2024, 12:05
82
0

Жеребьевка отбора ЧМ, карта Украины без Крыма, у Харатина – проблемы с ТЦК

Главные новости за 13 декабря на Sport.ua

14 декабря 2024, 11:59 | Обновлено 14 декабря 2024, 12:05
82
0
Жеребьевка отбора ЧМ, карта Украины без Крыма, у Харатина – проблемы с ТЦК
FIFA

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 13 декабря.

1A. Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
В швейцарском Цюрихе состоялась процедура жеребьевки

1B. «Имеем то, что имеем». Ребров оценил жеребьевку отбора в ЧМ-2026
Главный тренер сине-желтых считает Францию ​​фаворитами группы

2A. Стал известен календарь матчей сборной Украины в квалификации ЧМ-2026
Группа D: победитель Хорватия / Франция, Украина, Исландия, Азербайджан

2B. ФОТО. Очередной зашквар. ФИФА показала карту Украины без Крыма
Международная футбольная организация продолжает пробивать дно

3. Экс-игрока сборной Украины задержали работники ТЦК. Как так случилось?
У Игоря Харатина возникли проблемы

4A. Подарок собственными руками. Левый Берег обыграл Ворсклу в Полтаве
Команда Первака в первом сезоне в УПЛ покинула зону вылета

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо покинул клуб и переехал в США. Все из-за войны
Брайан Себальос стал игроком «Нью-Ингленд Революшн»

5. Победа на чужом льду. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
Команды обменялись победами

6. Разница со старта. Украина разгромила Кипр в отборе на Евро-2026
Команда Косенко с яркого наката вошла в квалификационный раунд

7A. Не хватило скорости. Дмитренко прибежала 18-й, Джима – в топ-40 спринта
Остальные три представительницы Украины за пределами пятидесятки

7B. Удивиться не удалось. Пидручный закончил спринт КМ на 15 месте
Мандзын и Дудченко – в топ-40, Цымбал за пределами зачетной зоны

8. Топ-5 нокаутов в карьере Александра Усика
Вспоминаем лучшие и самые важные

9. Фиаско для Франции. Определена финальная пара женского ЧЕ по гандболу
В финале встретятся Дания и Норвегия, а бронзу разыграют Франция и Венгрия

10. Таблица коэффициентов. Украина потеряла 2 позиции и будет начинать с низов
С большой вероятностью, чемпион Украины будет играть в Q1 Лиги чемпионов

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главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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