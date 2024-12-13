Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это же несчастье». Буткевич высказался о главном тренере Полесья
Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 10:50 |
692
2

«Это же несчастье». Буткевич высказался о главном тренере Полесья

Президент житомирского клуба продолжает доверять Имаду Ашуру

13 декабря 2024, 10:50 |
692
2
«Это же несчастье». Буткевич высказался о главном тренере Полесья
ФК Полесье. Имад Ашур

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич высказался о главном тренере клуба Имаде Ашуре:

«Мы сделаем все, что от нас зависит. Я дам немного денег, но мы всеми усилиями сделаем команду, которую будет не стыдно обсуждать на телевидении.

Да, я выразил полное доверие тренеру. Для того, чтобы ругать команду и тренера, нужно посмотреть, какие игроки есть и играют. Восемь или десять операций было сделано игрокам основного состава. На второй день после утверждения Бескоровайного в команде, он порвал на тренировке кресты. Это же несчастье.

Я верю в фарт. Без фарта нет ничего. Не только фарт будет во втором круге».

«Полесье» в первой части первого круга было среди лидеров чемпионата УПЛ, однако четыре поражения в семи встречах отбросили команду на 5-е место с отставанием от топ-3 в 9 очков.

По теме:
«Никто не думал» Экс-игрок Днепра-1 сделал заявление по поводу долгов клуба
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Черноморец
Заря – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Имад Ашур Геннадий Буткевич отставка
Дмитро Вербинський Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ
Футбол | 12 декабря 2024, 17:35 11
Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ
Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ

13 декабря в Цюрихе состоится жеребьевка квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА

Руководитель MEGOGO: «Тик-ток собаки имеет больше просмотров, чем УПЛ»
Футбол | 13 декабря 2024, 07:19 11
Руководитель MEGOGO: «Тик-ток собаки имеет больше просмотров, чем УПЛ»
Руководитель MEGOGO: «Тик-ток собаки имеет больше просмотров, чем УПЛ»

Артем Панченко оценил уровень и популярность украинского футбола

В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
Футбол | 12.12.2024, 20:24
В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
Суперкомпьютер назвал десять следующих владельцев Золотого мяча. Есть Месси
Футбол | 13.12.2024, 09:11
Суперкомпьютер назвал десять следующих владельцев Золотого мяча. Есть Месси
Суперкомпьютер назвал десять следующих владельцев Золотого мяча. Есть Месси
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
Бокс | 12.12.2024, 19:29
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Володимир
Что за дурь в заголовке ?! 
Ответить
+1
Перець
Звільняйте його на куй ,бо в 2 частині команди не залишиться
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик мог перейти в украинский клуб, но ему запретили. Известны детали
Довбик мог перейти в украинский клуб, но ему запретили. Известны детали
11.12.2024, 08:20 3
Футбол
Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за карьеру
Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за карьеру
12.12.2024, 03:08
Футбол
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
11.12.2024, 17:25 6
Другие виды
Игра в наперстки Марино Пушича
Игра в наперстки Марино Пушича
11.12.2024, 09:35 213
Футбол
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
11.12.2024, 17:55 3
Футбол
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
13.12.2024, 01:54
Бокс
Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри
Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри
11.12.2024, 14:18
Бокс
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
11.12.2024, 23:07 7
Водные виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем