«Это же несчастье». Буткевич высказался о главном тренере Полесья

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич высказался о главном тренере клуба Имаде Ашуре:

«Мы сделаем все, что от нас зависит. Я дам немного денег, но мы всеми усилиями сделаем команду, которую будет не стыдно обсуждать на телевидении.

Да, я выразил полное доверие тренеру. Для того, чтобы ругать команду и тренера, нужно посмотреть, какие игроки есть и играют. Восемь или десять операций было сделано игрокам основного состава. На второй день после утверждения Бескоровайного в команде, он порвал на тренировке кресты. Это же несчастье.

Я верю в фарт. Без фарта нет ничего. Не только фарт будет во втором круге».

«Полесье» в первой части первого круга было среди лидеров чемпионата УПЛ, однако четыре поражения в семи встречах отбросили команду на 5-е место с отставанием от топ-3 в 9 очков.