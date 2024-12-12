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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Андрес Карраско покинул пост тренера ЛНЗ
Украина. Премьер лига
12 декабря 2024, 14:20 | Обновлено 12 декабря 2024, 14:28
714
3

ОФИЦИАЛЬНО. Андрес Карраско покинул пост тренера ЛНЗ

Испанский специалист покинул черкасский клуб

12 декабря 2024, 14:20 | Обновлено 12 декабря 2024, 14:28
714
3
ОФИЦИАЛЬНО. Андрес Карраско покинул пост тренера ЛНЗ
Динамомания. Андрес Карраско

Социальные сети ЛНЗ сообщают, что испанский специалист Андрес Карраско покидает пост главного тренера команды.

Клуб благодарит коуча за его вклад в развитие команды и желает ему успехов. Вместе с Андресом клуб покинул и его помощник Эдгар Морагас. На матч против «Александрии» клуб выведет исполняющий обязанности главного тренера Андрей Дикань.

После 16 сыгранных туров под руководством Карраско чемпионата Украины ЛНЗ занимал 10-е место с 18 очками в своем активе.

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ЛНЗ Черкассы Андрес Карраско Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Дикань
Данііл Киріяка Источник: ФК ЛНЗ
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Перець
Кварцяного в тренери або Леоненка
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0
Gargantua81
Колесник клоун с его комментариями
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0
😼
Цікаво кого візьмуть на заміну
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0
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