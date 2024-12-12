ОФИЦИАЛЬНО. Андрес Карраско покинул пост тренера ЛНЗ

Социальные сети ЛНЗ сообщают, что испанский специалист Андрес Карраско покидает пост главного тренера команды.

Клуб благодарит коуча за его вклад в развитие команды и желает ему успехов. Вместе с Андресом клуб покинул и его помощник Эдгар Морагас. На матч против «Александрии» клуб выведет исполняющий обязанности главного тренера Андрей Дикань.

После 16 сыгранных туров под руководством Карраско чемпионата Украины ЛНЗ занимал 10-е место с 18 очками в своем активе.