Украина. Премьер лига12 декабря 2024, 14:20 | Обновлено 12 декабря 2024, 14:28
714
3
ОФИЦИАЛЬНО. Андрес Карраско покинул пост тренера ЛНЗ
Испанский специалист покинул черкасский клуб
12 декабря 2024, 14:20 | Обновлено 12 декабря 2024, 14:28
714
3
Социальные сети ЛНЗ сообщают, что испанский специалист Андрес Карраско покидает пост главного тренера команды.
Клуб благодарит коуча за его вклад в развитие команды и желает ему успехов. Вместе с Андресом клуб покинул и его помощник Эдгар Морагас. На матч против «Александрии» клуб выведет исполняющий обязанности главного тренера Андрей Дикань.
После 16 сыгранных туров под руководством Карраско чемпионата Украины ЛНЗ занимал 10-е место с 18 очками в своем активе.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 11 декабря 2024, 17:25 6
Среди подозреваемых – бывшие спортсмены мирового уровня
Бокс | 12 декабря 2024, 07:47 0
Владимир хочет стать самым старшим чемпионом в истории
Бокс | 12.12.2024, 13:01
Футбол | 12.12.2024, 14:31
Футбол | 12.12.2024, 07:01
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Кварцяного в тренери або Леоненка
Колесник клоун с его комментариями
Цікаво кого візьмуть на заміну
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.12.2024, 17:11 12
10.12.2024, 10:58 6
11.12.2024, 06:23 16
11.12.2024, 07:46 2
10.12.2024, 13:24 9
10.12.2024, 19:59 10
10.12.2024, 21:28 2
10.12.2024, 12:40 8