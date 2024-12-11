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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 13:24 | Обновлено 11 декабря 2024, 13:31
352
0

Работал на заводе, готовил пиццу, а теперь забивает в Лиге чемпионов

Невероятная история защитника французского «Бреста» Жюльена ле Кардинала

11 декабря 2024, 13:24 | Обновлено 11 декабря 2024, 13:31
352
0
Работал на заводе, готовил пиццу, а теперь забивает в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюльен ле Кардинал

10 декабря состоялся матч шестого тура Лиги чемпионов, в котором сыграли французский «Брест» и нидерландский ПСВ. Хозяева одержали минимальную победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник «Бреста» Жюльен ле Кардинал, поразивший болельщиков своей биографией. Накануне матча с ПСВ, игрок пообщался с журналистами, где рассказал о своем прошлом.

Оказалось, что Жюльен долгое время не мог начать футбольную карьеру, поэтому в возрасте 17-19 лет работал на различных работах – готовил пиццу, выпекал десерты и работал на заводе. В возрасте 27 лет Жюльен ле Кардинал принес победу своему клубу и имеет все шансы попасть в плей-офф.

«Это были сложные времена. Большую часть своей жизни я посвятил работе, потому, что если ты не работаешь, у тебя нет денег. Я получал 150 евро в месяц, когда я играл за местный клуб. Итак, когда тебе исполняется 18-19 лет… Это был ресторан Del Arte. Я стал варить пасту. (Смеется.) Это немного раздражало. Кто-то уволился, поэтому меня повысили до закусок и десертов. А потом я перешел на приготовление пиццы. Но я был не очень хорош в этом...

Также я временно работал на заводе. Я работал комплектующим, отправлял товары в супермаркет. Однажды я устроился водителем погрузчика на бретонской фабрике. Все это случилось в возрасте от 17 до 19 лет», – вспоминает футболист.

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Лига чемпионов Брест (Франция) ПСВ
Микола Титюк Источник: So Foot
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