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  4. Аталанта – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
10 декабря 2024, 23:07 |
1357
0

Аталанта – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25

10 декабря 2024, 23:07 |
1357
0
Аталанта – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Аталанта и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Атлети Адзурри д'Италия в Бергамо. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных, ворота сливочных защищает Тибо Куртуа.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 6-й тур, 10 декабря

Аталанта (Италия) – Реал Мадрид (Испания) – 1:1 (матч продолжается)

Гол: де Кетелере, 45+2 (пен.) – Мбаппе, 10

Аталанта – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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