Аталанта – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25
10 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Аталанта и Реал Мадрид.
Коллективы играют на стадионе Атлети Адзурри д'Италия в Бергамо. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных, ворота сливочных защищает Тибо Куртуа.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Лига чемпионов 2024/25. 6-й тур, 10 декабря
Аталанта (Италия) – Реал Мадрид (Испания) – 1:1 (матч продолжается)
Гол: де Кетелере, 45+2 (пен.) – Мбаппе, 10
Аталанта – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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