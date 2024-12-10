Юрий ВИРТ: «У Шахтера и Баварии будет богатый голы поединок»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на поединок Лиги чемпионов по футболу между «Шахтером» и «Баварией», который состоится 10 декабря в Гельзенкирхене:

«Обеим командам позарез нужны очки: «Баварии», чтобы пробиться в главную восьмерку, а „горнякам“, чтобы вообще не сойти досрочно с дистанции. Поэтому будет немало борьбы, многое будет зависеть у кого будет преимущество в единоборствах. Пожалуй, индивидуальное мастерство таки выше у футболистов немецкого гранда, но благодаря настроенности, компактности действий, игровой дисциплине номинальные хозяева могут усложнить жизнь «звездному» составу мюнхенцев.

И не стоит недооценивать возможности «горняков», вспомните, как они в предыдущем туре дали бой нидерландскому ПСВ и только нелепое удаление защитника дончан все свело на нет под занавес противостояния.

Поэтому, на мой взгляд, будет богатый на голы поединок и все завершится вничью – 2:2».

Поединок Лиги чемпионов «Шахтер» – «Бавария» будет обслуживать турецкая судейская бригада во главе с Умутом Мелером.

Ранее мы сообщали, что «Бавария» потеряла девять игроков на матч с «Шахтером» в Лиге чемпионов.