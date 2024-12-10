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10 декабря 2024, 06:30 | Обновлено 10 декабря 2024, 06:33
72
0

Рух побеждает Полесье, Шахтер готов к Баварии, Кривцов без клуба

Главные новости за 9 декабря на Sport.ua

10 декабря 2024, 06:30 | Обновлено 10 декабря 2024, 06:33
72
0
Рух побеждает Полесье, Шахтер готов к Баварии, Кривцов без клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 9 декабря.

1А. Ашур теряет контроль. Полесье с двумя удалениями проиграло Руху
Команда Пономарева даже при существенном численном преимуществе не рисковала

1В. Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
В топ-тройку УПЛ также входят Александрия и донецкий Шахтер

2А. ПУШИЧ: «Бавария – это вызов. Я верю в способность Шахтера творить чудеса»
Донецкая команда сыграет в Гельзенкирхене матч 6-го тура Лиги чемпионов

2В. Шахтер провел тренировку накануне матча Лиги чемпионов с Баварией
Игра состоится вечером 10 декабря на стадионе в немецком Гельзенкирхене

3А. Источник: Динамо выбирает из двух молодых украинских защитников
Клубу интересны Крупский и Сыч

3В. ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
Сергей Кривцов получит статус свободного агента

3С. Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
Пока что хавбек не дал свой ответ

4. С хавбеком Барселоны. Известен состав сборной Украины на турнир УЕФА
Дмитрий Михайленко вызвал 22 футболиста в юношескую команду U-15

5А. Названа лучшая теннисистка сезона. Известны победительницы WTA Awards 2024
Арина Соболенко признана лучшей в 2024 году, новичком сезона стала Лулу Сан

5В. Рейтинг АТР. Первый номер украинского тенниса обновил личный рекорд
Александр Овчаренко остается первой ракеткой страны и занимает 311-е место

6А. Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном
Александр принял участие в опросе от DAZN

6В. Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Промоутер рассказал о состоянии Тайсона после майского поражения

7. Определены два полуфиналиста чемпионата Европы по гандболу среди женщин
Пропуски получили Франция и Венгрия, одержав по 4 победы в 4 матчах

8. Кубок конструкторов. Сколько заработали команды Формулы-1 за сезон-2024
Лидирует Макларен с 140 млн долларов

9. Дарио СРНА: «ФИФА украла наших футболистов, ослабив Шахтер»
Хорватский функционер резко высказался в адрес ключевого органа управления мировым футболом

10. Мирослав СТУПАР: «Арбитру матча Полесье – Рух не хватало уверенности»
В матче было два удаления и шесть предупреждений

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Олександр Сільченко Sport.ua
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