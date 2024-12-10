Рух побеждает Полесье, Шахтер готов к Баварии, Кривцов без клуба
Главные новости за 9 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 9 декабря.
1А. Ашур теряет контроль. Полесье с двумя удалениями проиграло Руху
Команда Пономарева даже при существенном численном преимуществе не рисковала
1В. Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
В топ-тройку УПЛ также входят Александрия и донецкий Шахтер
2А. ПУШИЧ: «Бавария – это вызов. Я верю в способность Шахтера творить чудеса»
Донецкая команда сыграет в Гельзенкирхене матч 6-го тура Лиги чемпионов
2В. Шахтер провел тренировку накануне матча Лиги чемпионов с Баварией
Игра состоится вечером 10 декабря на стадионе в немецком Гельзенкирхене
3А. Источник: Динамо выбирает из двух молодых украинских защитников
Клубу интересны Крупский и Сыч
3В. ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
Сергей Кривцов получит статус свободного агента
3С. Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
Пока что хавбек не дал свой ответ
4. С хавбеком Барселоны. Известен состав сборной Украины на турнир УЕФА
Дмитрий Михайленко вызвал 22 футболиста в юношескую команду U-15
5А. Названа лучшая теннисистка сезона. Известны победительницы WTA Awards 2024
Арина Соболенко признана лучшей в 2024 году, новичком сезона стала Лулу Сан
5В. Рейтинг АТР. Первый номер украинского тенниса обновил личный рекорд
Александр Овчаренко остается первой ракеткой страны и занимает 311-е место
6А. Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном
Александр принял участие в опросе от DAZN
6В. Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Промоутер рассказал о состоянии Тайсона после майского поражения
7. Определены два полуфиналиста чемпионата Европы по гандболу среди женщин
Пропуски получили Франция и Венгрия, одержав по 4 победы в 4 матчах
8. Кубок конструкторов. Сколько заработали команды Формулы-1 за сезон-2024
Лидирует Макларен с 140 млн долларов
9. Дарио СРНА: «ФИФА украла наших футболистов, ослабив Шахтер»
Хорватский функционер резко высказался в адрес ключевого органа управления мировым футболом
10. Мирослав СТУПАР: «Арбитру матча Полесье – Рух не хватало уверенности»
В матче было два удаления и шесть предупреждений
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