В среду, 11 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Бенфикой» и «Болоньей».

Матч пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж», который находится в городе Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Бенфика – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция