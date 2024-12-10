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Бенфика
11.12.2024 22:00 - : -
Болонья
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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 01:09 |
10
0

Бенфика – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 11 декабря в 22:00

10 декабря 2024, 01:09 |
10
0
Бенфика – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В среду, 11 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Бенфикой» и «Болоньей».

Матч пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж», который находится в городе Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Бенфика – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бенфика – Болонья
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Бенфика Болонья Анатолий Трубин Лига чемпионов смотреть онлайн
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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