Лига чемпионов10 декабря 2024, 01:03 |
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Арсенал – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 11 декабря в 22:00
10 декабря 2024, 01:03 |
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В среду, 11 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Арсеналом» и «Монако».
Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», который находится в городе Лондон.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Арсенал – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – МонакоСмотреть трансляцию
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