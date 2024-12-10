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Лига Чемпионов
Арсенал
11.12.2024 22:00 - : -
Монако
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
10 декабря 2024, 01:03 |
12
0

Арсенал – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 11 декабря в 22:00

10 декабря 2024, 01:03 |
12
0
Арсенал – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 11 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Арсеналом» и «Монако».

Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», который находится в городе Лондон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Арсенал – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Монако
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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