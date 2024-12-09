Полесье – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В понедельник, 9 декабря, в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Полесье» (Житомир) и «Рух» (Львов).

Команды играют на стадионе «Центральный» в Житомире.

Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Украинская Премьер-лига, 16-й тур. 9 декабря

Полесье – Рух – 0:0

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