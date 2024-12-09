Украина. Премьер лига09 декабря 2024, 18:24 |
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Полесье – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги
09 декабря 2024, 18:24 |
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В понедельник, 9 декабря, в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Полесье» (Житомир) и «Рух» (Львов).
Команды играют на стадионе «Центральный» в Житомире.
Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.
Украинская Премьер-лига, 16-й тур. 9 декабря
Полесье – Рух – 0:0
Видео голов: (обновляется)
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