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  4. Полесье – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 18:24 |
290
0

Полесье – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги

09 декабря 2024, 18:24 |
290
0
Полесье – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Рух

В понедельник, 9 декабря, в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Полесье» (Житомир) и «Рух» (Львов).

Команды играют на стадионе «Центральный» в Житомире.

Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Украинская Премьер-лига, 16-й тур. 9 декабря

Полесье – Рух – 0:0

Видео голов: (обновляется)

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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