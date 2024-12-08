Тоттенхэм – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ 2024/25
8 декабря проходит матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Челси.
Коллективы играют на домашнем одноименном стадионе шпор в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик отсутствует в заявке на поединок.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
АПЛ 2024/25. 15-й тур, 8 декабря
Тоттенхэм – Челси – 2:1 (матч продолжается)
Голы: Соланке, 5, Кулушевски, 11 – Санчо, 18
(новость обновляется)
Тоттенхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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