Тоттенхэм – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

8 декабря проходит матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Челси.

Коллективы играют на домашнем одноименном стадионе шпор в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик отсутствует в заявке на поединок.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

АПЛ 2024/25. 15-й тур, 8 декабря

Тоттенхэм – Челси – 2:1 (матч продолжается)

Голы: Соланке, 5, Кулушевски, 11 – Санчо, 18

(новость обновляется)

Тоттенхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция