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Англия
08 декабря 2024, 19:20 | Обновлено 08 декабря 2024, 19:22
46
0

Тоттенхэм – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ 2024/25

08 декабря 2024, 19:20 | Обновлено 08 декабря 2024, 19:22
46
0
Тоттенхэм – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря проходит матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Челси.

Коллективы играют на домашнем одноименном стадионе шпор в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик отсутствует в заявке на поединок.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

АПЛ 2024/25. 15-й тур, 8 декабря

Тоттенхэм – Челси – 2:1 (матч продолжается)

Голы: Соланке, 5, Кулушевски, 11 – Санчо, 18

(новость обновляется)

Тоттенхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Тоттенхэм Челси Тоттенхэм - Челси видео голов и обзор Деян Кулушевски Доминик Соланке Марк Кукурелья Джейдон Санчо Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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