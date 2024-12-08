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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 14:16 |
473
0

Защитник Карпат раскрыл секрет великой победы над Вересом

Денис Мирошниченко отметил тренерский талант Владислава Лупашко

08 декабря 2024, 14:16 |
473
0
Защитник Карпат раскрыл секрет великой победы над Вересом
ФК Карпаты. Денис Мирошниченко

Капитан «Карпат» Денис Мирошниченко эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями о вчерашнем поединке 16 тура УПЛ с «Вересом», в котором львовяне победили – 5:0.

«Карпаты» не делали ставку на быстрые голы. Так уже получилось. Просто мы поверили в тренерские идеи нашего рулевого Владислава Лупашко, который настраивает нас с первых минут действовать активно, первым номером, высоко прессинговать.

Радует, что вчера я записал в свой актив сразу три результативные передачи. Это мне впервые удалось в многолетней карьере. Мы хорошо изучили игру «Вереса», козыри которого – четкость в переходной фазе, сноровка в единоборствах. Вот почему старались играть еще быстрее, создавая свободные зоны у владений гостей, опережая в подборах. Вчера нам многое удалось и при поддержке болельщиков добились такой желанной победы».

В текущем сезоне Денис Мирошниченко провел за «Карпаты» в УПЛ 15 матчей и стал автором одного забитого мяча.

Ранее вратарь «Карпат» Александр Кемкин рассказал о победе над ровенчанами с разгромным счетом.

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Денис Мирошниченко Владислав Лупашко инсайд чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Верес Ровно Украинская Премьер-лига Карпаты - Верес
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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