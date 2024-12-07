Левый берег – ЛНЗ – 1:1. Видео голов (обновляется)
7 декабря проходит матч 16-го тура УПЛ
В субботу, 7 декабря, в 13:00 начался матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Левый Берег» и ЛНЗ.
Команды встретились на стадионе «Левый Берег» в городе Киев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проводит канал UPL.TV.
Левый Берег – ЛНЗ – 1:1
Голы: Дедух, 32 (пен) – Дедух, 5 (автогол)
Видео голов (обновляется)
Автогол, 0:1! Руслан Дедух, 6 мин.
Гол, 1:1! Руслан Дедух, 32 мин. (пенальти)
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