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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 13:43 | Обновлено 07 декабря 2024, 13:44
435
0

Левый берег – ЛНЗ – 1:1. Видео голов (обновляется)

7 декабря проходит матч 16-го тура УПЛ

07 декабря 2024, 13:43 | Обновлено 07 декабря 2024, 13:44
435
0
Левый берег – ЛНЗ – 1:1. Видео голов (обновляется)
УПЛ

В субботу, 7 декабря, в 13:00 начался матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Левый Берег» и ЛНЗ.

Команды встретились на стадионе «Левый Берег» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проводит канал UPL.TV.

Левый Берег – ЛНЗ – 1:1

Голы: Дедух, 32 (пен) – Дедух, 5 (автогол)

Видео голов (обновляется)

Автогол, 0:1! Руслан Дедух, 6 мин.

Гол, 1:1! Руслан Дедух, 32 мин. (пенальти)

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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