Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как сыграл Забарный? Известен лучший игрок матча Борнмут – Тоттенхэм
Англия
06 декабря 2024, 10:42 | Обновлено 06 декабря 2024, 10:48
1303
2

Как сыграл Забарный? Известен лучший игрок матча Борнмут – Тоттенхэм

Илья Забарный провел на поле весь матч

06 декабря 2024, 10:42 | Обновлено 06 декабря 2024, 10:48
1303
2
Как сыграл Забарный? Известен лучший игрок матча Борнмут – Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В четверг, 5 декабря, состоялся матча между «Борнмутом» и «Тоттенхэмом» в 14-м туре АПЛ.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Вишни» выиграл у «шпор» со счетом 1:0, а Илья Забарный провел на поле весь матч

Игру Ильи Забарного портал WhoScored оценил в 6.8 из 10 возможных. Результативными действиями украинский защитник не отметился. Портал SofaScore же оценил игру украинца в 6.9 из 10. После сегодняшней победы «Борнмут» поднялся на девятое место таблицы. Лучшим игроком матча WhoScored признал Дина Хёйсена, оценив выступление испанца в 8.1 баллов, а по версии SofaScore, лучше всех сыграли все тот же Дин Хёйсен и Фрейзер Форстер. У обоих оценки 8.2 соответственно.

«Борнмут» дома одолел «Тоттенхэм».

По теме:
Ман Юнайтед планирует бесплатно переманить звезду Баварии. Что известно?
И кто же на втором месте? Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 14 туров
Фулхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Борнмут Тоттенхэм Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига SofaScore WhoScored оценки Дин Хёйсен
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Чиловый парень. Как юный игрок в АПЛ начал новый тренд празднования
Футбол | 06 декабря 2024, 07:31 4
ФОТО. Чиловый парень. Как юный игрок в АПЛ начал новый тренд празднования
ФОТО. Чиловый парень. Как юный игрок в АПЛ начал новый тренд празднования

Дин Хейсен оформил гол за Борнмут в матче против Тоттенхэма (1:0)

«Переведите этому д******у». Как общаются украинцы и бразильцы Шахтера
Футбол | 06 декабря 2024, 11:38 1
«Переведите этому д******у». Как общаются украинцы и бразильцы Шахтера
«Переведите этому д******у». Как общаются украинцы и бразильцы Шахтера

Атмосфера в донецкой команде, возможно, не на самом лучшем уровне

Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
Футбол | 05.12.2024, 13:31
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Футбол | 05.12.2024, 21:35
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
Футбол | 06.12.2024, 07:59
Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Samuel
Спорт юа, знов ляп за ляпом, путаєте гравців, який Зінченко🤦🏻‍♂️
Ответить
0
Бондаренко Александр
если меньше 7,то это пипец
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
05.12.2024, 23:59 3
Футбол
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
04.12.2024, 12:21 1
Футбол
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
04.12.2024, 22:39
Футбол
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
05.12.2024, 12:54 52
Футбол
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
04.12.2024, 17:25 122
Футбол
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
05.12.2024, 07:36 4
Бокс
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
04.12.2024, 08:22 10
Футбол
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
05.12.2024, 19:13 9
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем