Как сыграл Забарный? Известен лучший игрок матча Борнмут – Тоттенхэм
Илья Забарный провел на поле весь матч
В четверг, 5 декабря, состоялся матча между «Борнмутом» и «Тоттенхэмом» в 14-м туре АПЛ.
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Игру Ильи Забарного портал WhoScored оценил в 6.8 из 10 возможных. Результативными действиями украинский защитник не отметился. Портал SofaScore же оценил игру украинца в 6.9 из 10. После сегодняшней победы «Борнмут» поднялся на девятое место таблицы. Лучшим игроком матча WhoScored признал Дина Хёйсена, оценив выступление испанца в 8.1 баллов, а по версии SofaScore, лучше всех сыграли все тот же Дин Хёйсен и Фрейзер Форстер. У обоих оценки 8.2 соответственно.
«Борнмут» дома одолел «Тоттенхэм».
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