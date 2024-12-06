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Португалия
06 декабря 2024, 01:00 | Обновлено 06 декабря 2024, 01:11
144
0

Впечатляющая статистика суперфорварда. Дьекереш забил уже 33-й гол за сезон

Виктор отличился в матче «Спортинга» против «Морейренсе» (1:2)

06 декабря 2024, 01:00 | Обновлено 06 декабря 2024, 01:11
144
0
Впечатляющая статистика суперфорварда. Дьекереш забил уже 33-й гол за сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

5 декабря в 13-м туре португальской лиги на поле встретились «Морейренсе» и «Спортинг». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Морейренсе». Забитыми мячами отметились Виктор Дьокереш, Диниш Пинту и Гильерме Шеттине.

Гол Виктора против «Мойренсе» стал 33-м в этом сезоне и 60-м за 2024 год во всех соревнованиях. Сейчас Дьокереш является лучшим бомбардиром чемпионата Португалии (17 голов) и Лиги наций (9 голов). Также нападающий «Спортинга» занимает 4-е место среди лучших бомбардиров Лиги чемпионов (5 голов).

На клубном уровне Виктор в 22 матчах забил 25 голов и отдал 4 ассиста.

Если говорить о международном уровне, то шведский форвард отметился 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами в 6 поединках.

Всего в этом сезоне Дьокереш имеет на своем счету 41 результативное действие (33Г + 8А) в 28 матчах.

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Спортинг Лиссабон Виктор Дьекереш чемпионат Португалии по футболу статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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