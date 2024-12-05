Ничья лидеров УПЛ, Зинченко и Миколенко на высоте в АПЛ, ничья в Ливерпуле
Главные новости за 4 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 4 декабря.
1А. Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
Команды Ротаня и Шовковского славно поборолись, но результатом порадовали только конкурентов
1В. Волки снова не победили. Рух и Полесье во Львове сыграли вничью
Команды обменялись голами
2А. Шок для Аморима. Арсенал дома одолел МЮ, Зинченко сыграл 70 минут
Украинец получил желтую карточку на 66-й минуте за задержку соперника
2В. Дубль из автоголов. Эвертон с Миколенко разгромил Вулверхэмптон
Матч закончился со счетом 4:0 в пользу ирисок
2С. Ярмолюк не помог. Астон Вилла уверенно одолела Брентфорд
Матч закончился со счетом 3:1 в пользу команды из Бирмингема
3. «Он теряет свое время». Легенда сборной Франции хочет увидеть Мудрика в МЮ
Эммануэль Пети считает, что украинец так ничего и не показал в Челси
4А. Что за триллер! Ньюкасл и Ливерпуль выдали матч на 6 голов, у Салаха дубль
Матч 14-го тура завершился со счетом 3:3, команды держали интригу до последнего
4В. Пеп выдохнул. Манчестер Сити прервал серию из 4 поражений в АПЛ подряд
Горожане обыграли Ноттингем Форест с голами Бернарду Силвы, де Брюйне, Доку
5. Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Олейникова играет в экипировке с нашивкой своего сайта, который собирает деньги на ВСУ
6А. Свитолина не будет защищать финал? Стародубцева откроет сезон в Окленде
Юлия выступит на соревнованиях WTA 250 в Новой Зеландии, Элины нет в заявочном листе
6В. Стало известно, где Костюк, Ястремская и Калинина начнут сезон 2025 года
Марта, Даяна и Ангелина выступят на турнире WTA 500 в Брисбене
7А. Забыли про Усика? Журналисты назвали лучшего боксера года
Признание получил Даниель Дюбуа, который сенсационно побил Энтони Джошуа
7В. «Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
Поединок состоится 21 декабря 2024 года
8. Карраско изменил менталитет ЛНЗ, но не улучшил результаты. Испанца уволят?
Журналист – о ситуации вокруг тренерского штаба черкасской команды
9. «Вы всего не знаете». Раньери объяснил, с чем связаны проблемы Довбика
Тренер рассказал о причинах не слишком удачной игры Артема
10. Сергей НАГОРНЯК: «Не считаю нидерландцев фаворитами группы с украинцами»
На финальном этапе Евро-2025 украинцы попали в равную группу
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