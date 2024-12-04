«Я выиграл шесть раз АПЛ». Гвардиоле не понравилось сравнение с Моуриньо

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал неудачные результаты команды в последних матчах:

«Я никогда не был крутым. Пока мы побеждали, все было хорошо. Но мы проигрываем, поэтому все изменилось», – сказал наставник.

Журналисты спросили Жузепа о жесте в матче с «Ливерпулем», когда тот показал шесть пальцев, намекая на чемпионства в АПЛ. Тренеру сказали, что Жозе Моуриньо делал так же, показывал три пальца, а потом его уволили. Гвардиола ответил:

«Надеюсь, со мной такого не случится. Вы считаете, что мы с Жозе похожи? Он выиграл всего три титулы, а мы – шесть», – парировал главный тренер «горожан».

«Манчестер Сити» не может победить в семи последних матчах – одна ничья и шесть поражений. Ранее сообщалось, что Гвардиола получит 200 млн фунтов стерлингов, чтобы вытащить клуб из кризиса.