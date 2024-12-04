Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я выиграл шесть раз АПЛ». Гвардиоле не понравилось сравнение с Моуриньо
Англия
04 декабря 2024, 14:04 | Обновлено 04 декабря 2024, 14:51
697
1

«Я выиграл шесть раз АПЛ». Гвардиоле не понравилось сравнение с Моуриньо

Наставник «Манчестер Сити» прокомментировал неудачные результаты команды

04 декабря 2024, 14:04 | Обновлено 04 декабря 2024, 14:51
697
1
«Я выиграл шесть раз АПЛ». Гвардиоле не понравилось сравнение с Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал неудачные результаты команды в последних матчах:

«Я никогда не был крутым. Пока мы побеждали, все было хорошо. Но мы проигрываем, поэтому все изменилось», – сказал наставник.

Журналисты спросили Жузепа о жесте в матче с «Ливерпулем», когда тот показал шесть пальцев, намекая на чемпионства в АПЛ. Тренеру сказали, что Жозе Моуриньо делал так же, показывал три пальца, а потом его уволили. Гвардиола ответил:

«Надеюсь, со мной такого не случится. Вы считаете, что мы с Жозе похожи? Он выиграл всего три титулы, а мы – шесть», – парировал главный тренер «горожан».

«Манчестер Сити» не может победить в семи последних матчах – одна ничья и шесть поражений. Ранее сообщалось, что Гвардиола получит 200 млн фунтов стерлингов, чтобы вытащить клуб из кризиса.

По теме:
Умер бывший игрок Манчестер Юнайтед, которого ценили за универсальность
«Он опустошен». Луческу прокомментировал неудачную серию Гвардиолы
ДЕВУШКА ДНЯ. Она мотивирует забивать Рэшфорда больше. Грэйс Роза Джексон
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Жозе Моуриньо
Микола Титюк Источник: The Irish Times
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 04 декабря 2024, 12:08 69
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Прервется ли беспроигрышная серия одной из команд?

Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Футбол | 03 декабря 2024, 20:41 18
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025

Церемония жеребьевки состоялась в Братиславе, столице Словакии

ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
Бокс | 03.12.2024, 18:54
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Теннис | 04.12.2024, 07:15
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
«Пишу это без твоего разрешения». Жена Цыганкова обратилась к мужу
Футбол | 04.12.2024, 14:15
«Пишу это без твоего разрешения». Жена Цыганкова обратилась к мужу
«Пишу это без твоего разрешения». Жена Цыганкова обратилась к мужу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ALM
"You'll be sacked in the morning!" 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
03.12.2024, 19:12 1
Бокс
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
03.12.2024, 08:55 10
Футбол
Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
03.12.2024, 07:50 14
Бокс
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
04.12.2024, 07:04
Футбол
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
02.12.2024, 08:23 1
Бокс
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
03.12.2024, 00:01 9
Футбол
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
03.12.2024, 08:03 3
Футбол
Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»
Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»
02.12.2024, 15:52 7
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем