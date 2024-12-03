Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Звездный легионер возвращается в Шахтер из MLS
Украина. Премьер лига
03 декабря 2024, 13:03 | Обновлено 03 декабря 2024, 13:23
628
5

ОФИЦИАЛЬНО. Звездный легионер возвращается в Шахтер из MLS

Аренда Кевина Келси в США завершилась

03 декабря 2024, 13:03 | Обновлено 03 декабря 2024, 13:23
628
5
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный легионер возвращается в Шахтер из MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Келси

Венесуэльский форвард Кевин Келси возвращается в расположение донецкого «Шахтера» – его аренда в «Цинциннати» подошла к концу. Об этом сообщила пресс-служба американского клуба.

Венесуэлец был арендован «Цинциннати» до завершения 2024 года. Его контракт принадлежит донецкому «Шахтеру». «Горняки» пока не делали никаких официальных заявлений на этот счет.

«ФК «Цинциннати» хотел бы поблагодарить всех игроков, покинувших клуб, за их преданность и службу клубу», – говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне Келси забил 6 голов в 25 матчах за «Цинциннати». Венесуэльский форвард помог своей команде квалифицироваться в плей-офф MLS, где команда покинула соревнование на стадии 1/8 финала.

По теме:
Защитником сборной Украины интересовался английский клуб. Не хватило денег
«У нас есть опция выкупа». Лупашко рассказал о трансферных целях Карпат
Один из лидеров Динамо вернется в игру только весной
Кевин Келси Цинциннати (MLS) Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Major League Soccer (MLS) чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Футбол | 02 декабря 2024, 22:32 39
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки

Александрия набрала 36 очков и догнала Динамо на вершине УПЛ

Украинец, игравший в Беларуси, удивил признанием по поводу мобилизации
Футбол | 03 декабря 2024, 12:39 1
Украинец, игравший в Беларуси, удивил признанием по поводу мобилизации
Украинец, игравший в Беларуси, удивил признанием по поводу мобилизации

Никита Татарков заявил, что ныне футболисты играют за те клубы, которые дают им бронь

Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Футбол | 03.12.2024, 08:55
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Бокс | 03.12.2024, 02:15
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
ФОТО. Жена динамовца выставила трусы напоказ. Очень странное фото
Футбол | 03.12.2024, 11:32
ФОТО. Жена динамовца выставила трусы напоказ. Очень странное фото
ФОТО. Жена динамовца выставила трусы напоказ. Очень странное фото
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ТвояМамка
Келси в старт
Стакан банка
Ласинка аут
Всё логично 
Ответить
+2
Burevestnik
якщо він повернеться в ШД, 
то Сікан перекваліфікується в полірувальника лавки.
Ответить
+2
pricolist
Може стати основним нападником Шахтаря, зайвим точно не буде
Ответить
+1
Main
Явная помощь Шахтеру во второй части чемпионата 
Если конечно Марина не дура и будет ставить его в основу 
Ответить
0
serhiy
Чувак нормально грав,але там з впушичом горшки побиті .
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Абсолютный чемпион мира по боксу и фанат террориста бросил вызов Усику
Абсолютный чемпион мира по боксу и фанат террориста бросил вызов Усику
02.12.2024, 08:58 9
Бокс
Дно полностью пробито. Американский экс-соперник Кличко ушел в армию россии
Дно полностью пробито. Американский экс-соперник Кличко ушел в армию россии
02.12.2024, 03:26 4
Бокс
ВИДЕО. Легенда сборной Англии раскритиковал украинского обладателя ЗМ
ВИДЕО. Легенда сборной Англии раскритиковал украинского обладателя ЗМ
02.12.2024, 14:57 6
Футбол
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
03.12.2024, 00:01 8
Футбол
Бове попал в реанимацию. Эпилептический приступ привел к остановке сердца
Бове попал в реанимацию. Эпилептический приступ привел к остановке сердца
01.12.2024, 22:54 3
Футбол
Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
03.12.2024, 07:50 10
Бокс
Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
02.12.2024, 13:10
Футбол
Осечкой Динамо не воспользовались. Шахтер не сумел переиграть Рух
Осечкой Динамо не воспользовались. Шахтер не сумел переиграть Рух
01.12.2024, 19:57 407
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем