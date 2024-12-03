ОФИЦИАЛЬНО. Звездный легионер возвращается в Шахтер из MLS
Аренда Кевина Келси в США завершилась
Венесуэльский форвард Кевин Келси возвращается в расположение донецкого «Шахтера» – его аренда в «Цинциннати» подошла к концу. Об этом сообщила пресс-служба американского клуба.
Венесуэлец был арендован «Цинциннати» до завершения 2024 года. Его контракт принадлежит донецкому «Шахтеру». «Горняки» пока не делали никаких официальных заявлений на этот счет.
«ФК «Цинциннати» хотел бы поблагодарить всех игроков, покинувших клуб, за их преданность и службу клубу», – говорится в сообщении клуба.
В нынешнем сезоне Келси забил 6 голов в 25 матчах за «Цинциннати». Венесуэльский форвард помог своей команде квалифицироваться в плей-офф MLS, где команда покинула соревнование на стадии 1/8 финала.
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