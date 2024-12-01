Англия01 декабря 2024, 18:17 | Обновлено 01 декабря 2024, 19:41
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Ливерпуль – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор центрального матча 13-го тура АПЛ
01 декабря 2024, 18:17 | Обновлено 01 декабря 2024, 19:41
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1 декабря в 18:00 проходит матч 13-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ливерпуль и Манчестер Сити играют в Ливерпуле на стадионе Энфилд.
Видео голов и лучшие моменты АПЛ – в Telegram на канале 100 минут АПЛ
На 12-й минуте счет для хозяев поля открыл Коди Гакпо, ассист в свой актив записал Мохамед Салах.
ГОЛ! 1:0. Коди Гакпо, 12 мин
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