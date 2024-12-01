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  4. Шахтер – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 18:08 |
262
0

Шахтер – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 15-го тура УПЛ 2024/25

01 декабря 2024, 18:08 |
262
0
Шахтер – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

1 декабря состоится матч 15-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Рух Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на Арене Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 15-й тур, 1 декабря

Шахтер – Рух – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

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Шахтер Донецк Рух Львов Шахтер - Рух видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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