Украина. Премьер лига01 декабря 2024, 18:08 |
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Шахтер – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 15-го тура УПЛ 2024/25
01 декабря 2024, 18:08 |
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1 декабря состоится матч 15-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Рух Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на Арене Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
УПЛ 2024/25. 15-й тур, 1 декабря
Шахтер – Рух – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
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