Шахтер – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

1 декабря состоится матч 15-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Рух Львов.

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Коллективы играют на Арене Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

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УПЛ 2024/25. 15-й тур, 1 декабря

Шахтер – Рух – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)