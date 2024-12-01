Испания01 декабря 2024, 18:10 | Обновлено 01 декабря 2024, 19:32
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Реал – Хетафе. Видео голов и обзор
Смотрите видео голов матча 15-го тура Ла Лиги
01 декабря 2024, 18:10 | Обновлено 01 декабря 2024, 19:32
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1 декабря проходит матч 15-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Хетафе».
Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
На 30-й минуте именитый полузащитник «Реала» Джуд Беллингем с пенальти вывел хозяев вперед. Через 8 минут Килиан Мбаппе удвоил преимущество сливочных
Ла Лиги. 15-й тур. 1 декабря
Реал – Хетафе – 2:0 (матч продолжается)
Голы: Беллингем, 30 (пен), Мбаппе, 38
ГОЛ! 1:0 Беллингем, 30
ГОЛ! 2:0 Мбаппе, 38
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