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Испания
01 декабря 2024, 18:10 | Обновлено 01 декабря 2024, 19:32
1325
0

Реал – Хетафе. Видео голов и обзор

Смотрите видео голов матча 15-го тура Ла Лиги

01 декабря 2024, 18:10 | Обновлено 01 декабря 2024, 19:32
1325
0
Реал – Хетафе. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря проходит матч 15-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Хетафе».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На 30-й минуте именитый полузащитник «Реала» Джуд Беллингем с пенальти вывел хозяев вперед. Через 8 минут Килиан Мбаппе удвоил преимущество сливочных

Ла Лиги. 15-й тур. 1 декабря

Реал – Хетафе – 2:0 (матч продолжается)

Голы: Беллингем, 30 (пен), Мбаппе, 38

ГОЛ! 1:0 Беллингем, 30

ГОЛ! 2:0 Мбаппе, 38

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Реал Мадрид Хетафе Реал - Хетафе Ла Лига чемпионат Испании по футболу Джуд Беллингем Килиан Мбаппе видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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