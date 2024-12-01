Испания01 декабря 2024, 16:20 |
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Вильярреал ─ Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видео голов 15-го тура Ла Лиги
01 декабря 2024, 16:20 |
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1 декабря проходит матч 15-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Жироной».
Игра проходит на «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале.
На 23-й минуте нападающий хозяев Тьерно Барри открыл счет в матче. В начале второго тайма Алекс Баэна удвоил преимущество «Вильярреала».
Ла Лига. 15-й тур. 1 декабря
Вильярреал – Жирона – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Барри, 23, Баэна, 46
ГОЛ! 1:0 Барри, 23
ГОЛ! 2:0 Баэна, 46
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