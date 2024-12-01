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Испания
01 декабря 2024, 16:20 |
266
0

Вильярреал ─ Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видео голов 15-го тура Ла Лиги

01 декабря 2024, 16:20 |
266
0
Вильярреал ─ Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря проходит матч 15-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Жироной».

Игра проходит на «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале.

На 23-й минуте нападающий хозяев Тьерно Барри открыл счет в матче. В начале второго тайма Алекс Баэна удвоил преимущество «Вильярреала».

Ла Лига. 15-й тур. 1 декабря

Вильярреал – Жирона – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Барри, 23, Баэна, 46

ГОЛ! 1:0 Барри, 23

ГОЛ! 2:0 Баэна, 46

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Ла Лига Жирона Вильярреал Вильярреал - Жирона видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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