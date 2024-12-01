Колос – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

1 декабря проходит матч 15-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Динамо.

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Коллективы играют на стадионе в Ковалевке. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

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УПЛ 2024/25. 15-й тур, 1 декабря

Колос – Динамо – 1:1 (матч продолжается)

Голы: Алефиренко, 33 – Бражко, 5

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Бражко, 5 мин.

ГОЛ! 1:1, Алефиренко, 33 мин.