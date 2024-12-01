Украина. Премьер лига01 декабря 2024, 16:24 |
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Колос – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 15-го тура УПЛ 2024/25
01 декабря 2024, 16:24 |
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1 декабря проходит матч 15-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Динамо.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе в Ковалевке. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
УПЛ 2024/25. 15-й тур, 1 декабря
Колос – Динамо – 1:1 (матч продолжается)
Голы: Алефиренко, 33 – Бражко, 5
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Бражко, 5 мин.
ГОЛ! 1:1, Алефиренко, 33 мин.
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