КОБИН: «Ранее мы делали ставку на игроков, которые не оправдали ожиданий»

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин поделился впечатлениями от игры своей команды в матче 15-го тура УПЛ, в котором его подопечные одержали уверенную победу над «Ворсклой» со счетом 3:0:

«Для нас победа важна, вне зависимости от счета. Мы продолжаем верить в наш стиль игры и стремимся к футболу, который мы хотим видеть. Каждый игрок должен работать на 100%, демонстрируя сбалансированный и современный футбол.

Я хочу видеть от Ингульца агрессивный футбол с высоким прессингом, организованными переходными фазами и продуманными стандартами. Сейчас модно говорить о современном футболе – это именно то, к чему мы стремимся.

Наша команда потеряла время в начале сезона, сделав ставку на игроков, которые не оправдали ожиданий. Уверен, что сейчас команда находится на верном пути. Мы проиграли Динамо и Шахтеру, но это не показатель. Я вижу на тренировках, как команда работает и прогрессирует».