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  4. Крах. Трансфер украинского защитника заграницу находится под угрозой срыва
Major League Soccer
29 ноября 2024, 20:31 |
2099
2

Крах. Трансфер украинского защитника заграницу находится под угрозой срыва

Илья Крупский, скорее всего, не перейдет в «Нью-Инглэнд Революшн»

29 ноября 2024, 20:31 |
2099
2
Крах. Трансфер украинского защитника заграницу находится под угрозой срыва
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Крупский

Украинский защитник «Ворсклы» Илья Крупский, скорее всего, не перейдет в клуб МЛС «Нью-Инглэнд Революшн», сообщает Zorya Londonsk.

По информации источника, в последние дни американский клуб «остыл» по отношению к 20-летнему правому защитнику после последнего раунда переговоров с полтавским клубом.

В текущем сезоне Илья Крупский провел 12 матчей на клубном уровне в этом сезоне, отличился 1 ассистом.

«Ингулец» разгромил «Ворсклу» в гостевом матче.

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Данііл Киріяка Источник: Zorya Londonsk
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Комментарии 2
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saltim
Он и в хорошем европейском клубе может заиграть . Не нужна ему МЛС. Молодой еще
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+3
Юрий Щербань
В Динамо чи Шахтар хай йде
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0
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