Major League Soccer29 ноября 2024, 20:31 |
2099
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Крах. Трансфер украинского защитника заграницу находится под угрозой срыва
Илья Крупский, скорее всего, не перейдет в «Нью-Инглэнд Революшн»
29 ноября 2024, 20:31 |
2099
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Украинский защитник «Ворсклы» Илья Крупский, скорее всего, не перейдет в клуб МЛС «Нью-Инглэнд Революшн», сообщает Zorya Londonsk.
По информации источника, в последние дни американский клуб «остыл» по отношению к 20-летнему правому защитнику после последнего раунда переговоров с полтавским клубом.
В текущем сезоне Илья Крупский провел 12 матчей на клубном уровне в этом сезоне, отличился 1 ассистом.
«Ингулец» разгромил «Ворсклу» в гостевом матче.
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