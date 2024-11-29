Крах. Трансфер украинского защитника заграницу находится под угрозой срыва

Украинский защитник «Ворсклы» Илья Крупский, скорее всего, не перейдет в клуб МЛС «Нью-Инглэнд Революшн», сообщает Zorya Londonsk.

По информации источника, в последние дни американский клуб «остыл» по отношению к 20-летнему правому защитнику после последнего раунда переговоров с полтавским клубом.

В текущем сезоне Илья Крупский провел 12 матчей на клубном уровне в этом сезоне, отличился 1 ассистом.

«Ингулец» разгромил «Ворсклу» в гостевом матче.