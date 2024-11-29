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Сборная УКРАИНЫ
29 ноября 2024, 15:44 | Обновлено 29 ноября 2024, 15:45
466
0

Хватит ли чтобы выйти? Украина WU-19 сыграла в ничью с Израилем

Украинские девушки борются за выход на Чемпионат Европы 2025 года

29 ноября 2024, 15:44 | Обновлено 29 ноября 2024, 15:45
466
0
Хватит ли чтобы выйти? Украина WU-19 сыграла в ничью с Израилем
УАФ

29 ноября молодежная женская сборная Украины WU-19 встречалась со сборной Израиля во 2-м туре первого раунда отбора к чемпионату Европы 2025 года.

Матч проходил в Ереване.

В первом тайме команды не забивали, хотя украинки имели несколько хороших шансов отличиться.

Однако вторая половина игры началась неудачно для нашей сборной. Израильтянки быстро открыли счет. Украинки сравняли его только на 72-й минуте.

Больше ни одной из команд забить не удалось.

Теперь все будет зависеть от матча между Израилем и Арменией, который состоится 2 декабря. Сейчас сборная Украины возглавляет группу с 4 очками. В первом туре наши девушки победили команду Армении со счетом 2:0.

Во второй этап отбора выйдут победители своих групп, а также одна лучшая команда, которая займет второе место.

Лига В. Квалификация Евро-2025. 2-й тур

Украина (WU-19) – Израиль (WU-19) – 1:1 (0:0)

Голы: Заборовец (72, с пенальти) – Воркоу (50)

Украина (WU-19): Калинчук, Краснобородько, Боровская, Яремчук, Игнатенко, Тарасенко (Голованчук, 81), Заборовец, Стахнюк (Мигаль, 72), Белова, Марценюк, Птицына (Тарасюк, 46)

Израиль (WU-19): Косак, Хазан, Зечария, Кармели, Овадья, Гульден (Саккер, 90+4), Московичи, Таль, Биру (Хамм, 75), С. Коэн (Р. Коэн, 75), Воркоу

Предупреждены: Тарасенко (60), Заборовец (62) - Таль (49), Зечария (56), С. Коэн (62), Р. Коэн (85)

Удалена: Зечария (71)

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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