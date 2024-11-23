23 ноября в рамках 11-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» принимал «РБ Лейпциг».

Матч завершился победой хозяев 4:3, при этом «РБ Лейпциг» трижды выходил вперёд, но «Хоффенхайм» каждый раз отыгрывался, а решающий гол был забит на последних минутах.

Бундеслига. 11-й тур. 23 ноября

«Хоффенхайм» – «РБ Лейпциг» – 4:3

Голы: Гложек 17, 82, Бишоф 50, Бруун-Ларсен, 87 – Орбан 15, Нуса 19, Нсоки, 67 (автогол)

Видеообзор матча: