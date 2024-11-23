Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хоффенхайм – РБ Лейпциг – 4:3. Вырвали победу на 87-й. Видео голов
Чемпионат Германии
Хоффенхайм
23.11.2024 16:30 – FT 4 : 3
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
23 ноября 2024, 22:20 | Обновлено 23 ноября 2024, 22:37
45
0

Хоффенхайм – РБ Лейпциг – 4:3. Вырвали победу на 87-й. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Бундеслиги

23 ноября 2024, 22:20 | Обновлено 23 ноября 2024, 22:37
45
0
Хоффенхайм – РБ Лейпциг – 4:3. Вырвали победу на 87-й. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в рамках 11-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» принимал «РБ Лейпциг».

Матч завершился победой хозяев 4:3, при этом «РБ Лейпциг» трижды выходил вперёд, но «Хоффенхайм» каждый раз отыгрывался, а решающий гол был забит на последних минутах.

Бундеслига. 11-й тур. 23 ноября

«Хоффенхайм» – «РБ Лейпциг» – 4:3

Голы: Гложек 17, 82, Бишоф 50, Бруун-Ларсен, 87 – Орбан 15, Нуса 19, Нсоки, 67 (автогол)

Видеообзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Якоб Бруун-Ларсен (Хоффенхайм).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Гложек (Хоффенхайм).
67’
ГОЛ ! Автогол забил Стэнли Нсоки (Хоффенхайм).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Том Бишоф (Хоффенхайм).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Нуса (РБ Лейпциг).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Гложек (Хоффенхайм).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Вилли Орбан (РБ Лейпциг).
По теме:
Жирона – Эспаньол – 4:1. Возвращение Цыганкова и разгром. Видео голов
Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:4. Шок на Этихаде. Видео голов и обзор
Байер – Хайденхайм – 5:2. Хет-трик Шика. Видео голов и обзор матча
Хоффенхайм РБ Лейпциг Бундеслига чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор Адам Гложек Вилли Орбан Антонио Нуса
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аутсайдер продержался почти тайм. Шахтер поиздевался над Ингульцом
Футбол | 23 ноября 2024, 19:53 72
Аутсайдер продержался почти тайм. Шахтер поиздевался над Ингульцом
Аутсайдер продержался почти тайм. Шахтер поиздевался над Ингульцом

Донецкий клуб отгрузил шесть голов в ворота соперников

Ротань отреагировал на слухи о переходе Калюжного в Динамо или Шахтер
Футбол | 23 ноября 2024, 09:13 0
Ротань отреагировал на слухи о переходе Калюжного в Динамо или Шахтер
Ротань отреагировал на слухи о переходе Калюжного в Динамо или Шахтер

Иван сосредоточен на играх за «Александрию»

Трансфер или аренда. 5 футболистов, которым зимой стоит покинуть Шахтер
Футбол | 23.11.2024, 09:00
Трансфер или аренда. 5 футболистов, которым зимой стоит покинуть Шахтер
Трансфер или аренда. 5 футболистов, которым зимой стоит покинуть Шахтер
Больше только у Ливерпуля. Арсенал добился невероятного количества побед
Футбол | 23.11.2024, 22:16
Больше только у Ливерпуля. Арсенал добился невероятного количества побед
Больше только у Ливерпуля. Арсенал добился невероятного количества побед
ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
Футбол | 23.11.2024, 06:12
ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Не знаю, почему все так радуются! Дочь Суркиса не понимает украинцев
ФОТО. Не знаю, почему все так радуются! Дочь Суркиса не понимает украинцев
22.11.2024, 01:49 32
Футбол
Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча
Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча
22.11.2024, 07:45
Футбол
СТАЛЛОНЕ – о поражении Майка Тайсона от Пола: «Он сохранил тебе жизнь»
СТАЛЛОНЕ – о поражении Майка Тайсона от Пола: «Он сохранил тебе жизнь»
21.11.2024, 19:02 3
Бокс
Указ подписан. Предателя Тимощука лишили государственных наград
Указ подписан. Предателя Тимощука лишили государственных наград
22.11.2024, 12:59 5
Футбол
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
22.11.2024, 09:18 7
Бокс
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
23.11.2024, 08:10 9
Теннис
«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
22.11.2024, 15:02 5
Футбол
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
23.11.2024, 07:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем