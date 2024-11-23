23.11.2024 16:30 – FT 4 : 3
Германия23 ноября 2024, 22:20 | Обновлено 23 ноября 2024, 22:37
45
0
Хоффенхайм – РБ Лейпциг – 4:3. Вырвали победу на 87-й. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 11-го тура Бундеслиги
23 ноября 2024, 22:20 | Обновлено 23 ноября 2024, 22:37
45
0
23 ноября в рамках 11-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» принимал «РБ Лейпциг».
Матч завершился победой хозяев 4:3, при этом «РБ Лейпциг» трижды выходил вперёд, но «Хоффенхайм» каждый раз отыгрывался, а решающий гол был забит на последних минутах.
Бундеслига. 11-й тур. 23 ноября
«Хоффенхайм» – «РБ Лейпциг» – 4:3
Голы: Гложек 17, 82, Бишоф 50, Бруун-Ларсен, 87 – Орбан 15, Нуса 19, Нсоки, 67 (автогол)
Видеообзор матча:
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Якоб Бруун-Ларсен (Хоффенхайм).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Гложек (Хоффенхайм).
67’
ГОЛ ! Автогол забил Стэнли Нсоки (Хоффенхайм).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Том Бишоф (Хоффенхайм).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Нуса (РБ Лейпциг).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Гложек (Хоффенхайм).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Вилли Орбан (РБ Лейпциг).
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