Англия23 ноября 2024, 19:55 | Обновлено 23 ноября 2024, 21:34
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Манчестер Сити – Тоттенхэм. Разгром от шпор. Видео голов и обзор
Проходит матч 12-го тура АПЛ
23 ноября 2024, 19:55 | Обновлено 23 ноября 2024, 21:34
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23 ноября проходит матч 12-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».
Игра проходит на «Стадионе Этихад» в Манчестере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
За «Тоттенхэм» дублем отличился Джеймс Мэддисон. Также гол забил Педро Порро. На 90+5 минуты забитым мячом отличился Бреннан Джонсон.
АПЛ. 12-й тур. 23 ноября
Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:4
Голы: Мэддисон, 13, 20, Порро, 53, Джонсон, 90+5
Все голы АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
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