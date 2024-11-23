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Англия
23 ноября 2024, 19:55 | Обновлено 23 ноября 2024, 21:34
748
0

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Разгром от шпор. Видео голов и обзор

Проходит матч 12-го тура АПЛ

23 ноября 2024, 19:55 | Обновлено 23 ноября 2024, 21:34
748
0
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Разгром от шпор. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября проходит матч 12-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».

Игра проходит на «Стадионе Этихад» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За «Тоттенхэм» дублем отличился Джеймс Мэддисон. Также гол забил Педро Порро. На 90+5 минуты забитым мячом отличился Бреннан Джонсон.

АПЛ. 12-й тур. 23 ноября

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:4

Голы: Мэддисон, 13, 20, Порро, 53, Джонсон, 90+5

Все голы АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

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Тоттенхэм Манчестер Сити - Тоттенхэм Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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