Манчестер Сити – Тоттенхэм. Разгром от шпор. Видео голов и обзор

23 ноября проходит матч 12-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».

Игра проходит на «Стадионе Этихад» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За «Тоттенхэм» дублем отличился Джеймс Мэддисон. Также гол забил Педро Порро. На 90+5 минуты забитым мячом отличился Бреннан Джонсон.

АПЛ. 12-й тур. 23 ноября

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:4

Голы: Мэддисон, 13, 20, Порро, 53, Джонсон, 90+5

Все голы АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ