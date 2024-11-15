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Лига наций
15 ноября 2024, 23:54 | Обновлено 16 ноября 2024, 00:14
432
0

Сборная Косова покинула поле в матче с румынами из-за оскорблений с трибун

Матч Лиги наций завершился скандалом

15 ноября 2024, 23:54 | Обновлено 16 ноября 2024, 00:14
432
0
Сборная Косова покинула поле в матче с румынами из-за оскорблений с трибун
Getty Images/Global Images Ukraine

15 ноября в матче 5-го тура Лиги наций встретились Румыния и Косово.

Поединок проходил под диктовку гостей, которые больше владели инициативой и создали больше голевых моментов.

Однако уже в добавленное арбитром время болельщики сборной Румынии начали выкрикивать оскорбления в адрес игроков Косово.

В знак протеста футболисты сборной Косово покинули поле.

На данный момент матч приостановлен, на поле остаются только игроки сборной Румынии.

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Лига наций сборная Косова по футболу сборная Румынии по футболу болельщики скандал
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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