Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легионер Кривбасса отличился дублем за сборную Нигера
Кубок Африки
Нигер
14.11.2024 18:00 – FT 4 : 0
Судан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
15 ноября 2024, 19:25 | Обновлено 15 ноября 2024, 20:00
223
0

Легионер Кривбасса отличился дублем за сборную Нигера

Даниэль Соса помог своей сборной разгромить Судан

15 ноября 2024, 19:25 | Обновлено 15 ноября 2024, 20:00
223
0
Легионер Кривбасса отличился дублем за сборную Нигера
Getty Images/Global Images Ukraine

14 ноября в рамках 5-го тура квалификации Кубка Африканских Наций встретились сборные Нигера и Судана.

26-летний нападающий криворожского «Кривбасса» Даниэль Соса вышел в стартовом составе своей команды.

Уже на 6-й минуте Соса открыл счет в матче. На 29-й минуте Юссеф Умару удвоил преимущество Нигера. А на 45+3-й минуте Даниэль Соса реализовал пенальти.

Во втором тайме хозяева забили еще один мяч. Автором гола стал полузащитник Усскейни Бадамасси.

После 5-го тура сборная Нигера занимает 3-е место с 4 очками. Судан находится на 2-й позиции с 7 очками. Лидером группы является сборная Анголы, которая выиграла все матчи и набрала 12 очков. На последнем месте сенсационно расположилась Гана, в активе которой всего 2 очка.

Кубок Африканских Наций. Квалификация. 14 ноября.

Нигер – Судан – 4:0

Голы: Соса, 6, 45+3 (с пенальти), Умару, 29, Бадамасси, 51

Видео голов и обзор матча

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Ousseini Badamassi (Нигер).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниэль Соса (Нигер).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Youssouf Oumarou Alio (Нигер).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Соса (Нигер).
По теме:
Форвард донецкого Шахтера отыграл 90 минут за сборную Буркина-Фасо
Украинский клуб, пострадавший от обстрела рф, покинули 6 футболистов
Когда и с кем сыграют Шахтер и Динамо? Утверждено время матчей 16-го тура
Даниэль Соса сборная Нигера по футболу сборная Судана по футболу Кубок африканских наций Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
Теннис | 14 ноября 2024, 23:25 0
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals

Янник Синнер и Тейлор Фритц идут дальше, Даниил Медведев и Алекс де Минаур вылетели

Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 15 ноября 2024, 07:59 0
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон

Поединок состоится в ночь на 16 ноября

ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
Футбол | 15.11.2024, 05:05
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
ВИДЕО. Слова Реброва и Миколенко перед матчем Лиги наций Грузия – Украина
Футбол | 15.11.2024, 18:34
ВИДЕО. Слова Реброва и Миколенко перед матчем Лиги наций Грузия – Украина
ВИДЕО. Слова Реброва и Миколенко перед матчем Лиги наций Грузия – Украина
«Не морочь голову». Цыганков на заре карьеры мог перейти в Шахтер
Футбол | 15.11.2024, 14:21
«Не морочь голову». Цыганков на заре карьеры мог перейти в Шахтер
«Не морочь голову». Цыганков на заре карьеры мог перейти в Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
15.11.2024, 11:48 5
Бокс
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
15.11.2024, 12:00 41
Футбол
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
14.11.2024, 17:35 29
Футбол
Тони Беллью назвал единственного боксера, который был лучше Усика и Кличко
Тони Беллью назвал единственного боксера, который был лучше Усика и Кличко
14.11.2024, 07:46
Бокс
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
15.11.2024, 10:21 8
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
15.11.2024, 03:21
Бокс
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
14.11.2024, 17:41 1
Бокс
Отставка Анчелотти – неизбежна. Реал выбрал нового звездного тренера
Отставка Анчелотти – неизбежна. Реал выбрал нового звездного тренера
15.11.2024, 08:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем