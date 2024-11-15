Легионер Кривбасса отличился дублем за сборную Нигера

14 ноября в рамках 5-го тура квалификации Кубка Африканских Наций встретились сборные Нигера и Судана.

26-летний нападающий криворожского «Кривбасса» Даниэль Соса вышел в стартовом составе своей команды.

Уже на 6-й минуте Соса открыл счет в матче. На 29-й минуте Юссеф Умару удвоил преимущество Нигера. А на 45+3-й минуте Даниэль Соса реализовал пенальти.

Во втором тайме хозяева забили еще один мяч. Автором гола стал полузащитник Усскейни Бадамасси.

После 5-го тура сборная Нигера занимает 3-е место с 4 очками. Судан находится на 2-й позиции с 7 очками. Лидером группы является сборная Анголы, которая выиграла все матчи и набрала 12 очков. На последнем месте сенсационно расположилась Гана, в активе которой всего 2 очка.

Кубок Африканских Наций. Квалификация. 14 ноября.

Нигер – Судан – 4:0

Голы: Соса, 6, 45+3 (с пенальти), Умару, 29, Бадамасси, 51

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